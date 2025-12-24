Accueil » Huawei MatePad 11.5 (2026) : une tablette HarmonyOS pensée pour l’éducation et la famille

Huawei MatePad 11.5 (2026) : une tablette HarmonyOS pensée pour l’éducation et la famille

Huawei MatePad 11.5 (2026) : une tablette HarmonyOS pensée pour l’éducation et la famille

À l’occasion du lancement de la série Nova 15, Huawei a également renouvelé son offre de tablettes avec la MatePad 11.5 (2026).

Ce nouveau modèle sous HarmonyOS cible clairement les étudiants, les familles et les usages éducatifs, en mettant l’accent sur le confort visuel, l’autonomie et les outils intelligents de contrôle et d’apprentissage.

Huawei MatePad 11.5 (2026) : Un écran 3:2 orienté productivité et confort visuel

La MatePad 11.5 (2026) est équipée d’un écran IPS LCD de 11,5 pouces affichant une définition de 2456 × 1600 pixels au format 3:2, particulièrement adapté à la lecture, à la prise de notes et au travail scolaire. Le taux de rafraîchissement adaptatif peut varier entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz, avec une luminosité maximale annoncée à 600 nits.

Huawei décline la tablette en deux versions d’écran : Version Standard et Soft Light Edition, dotée d’un traitement nano-gravé antireflet.

Cette édition Soft Light réduit jusqu’à 99 % des interférences lumineuses ambiantes et 60 % de la réflectivité, tout en utilisant une polarisation circulaire censée imiter la lumière naturelle afin de limiter la fatigue oculaire. Les deux modèles bénéficient d’une certification TÜV Rheinland, tandis que la Soft Light Edition ajoute la certification SGS Low Visual Fatigue 2.1 Gold.

Performances équilibrées et refroidissement optimisé

Sous le capot, la version standard est animée par le Kirin T82B, tandis que la Soft Light Edition repose sur le Kirin T82. Dans les deux cas, Huawei intègre un système de dissipation thermique 3D interne, conçu pour maintenir des performances stables lors du multitâche, des sessions d’apprentissage prolongées ou de l’utilisation simultanée de plusieurs applications.

HarmonyOS 5.1 et IA dédiée à l’apprentissage

La tablette fonctionne sous HarmonyOS 5.1 et embarque la suite AI Health Learning 2, un ensemble de fonctionnalités axées sur l’éducation et la protection des plus jeunes. On y retrouve notamment :

Mode Enfant

Mode Étude

Protection oculaire intelligente

Ne pas déranger

Contrôle parental à distance

L’objectif est clair : offrir un environnement numérique maîtrisé, aussi bien pour l’apprentissage que pour le divertissement familial.

Caméras et multimédia adaptés au quotidien

Côté photo et visioconférence, la MatePad 11.5 (2026) propose une caméra arrière de 13 mégapixels (f/1.8, autofocus) avec enregistrement vidéo en 1080p et une caméra frontale de 8 mégapixels (f/2.0), suffisante pour les appels vidéo, les cours en ligne et les usages sociaux

Le son est assuré par quatre haut-parleurs compatibles Huawei Histen 9.0, accompagnés de deux microphones, pour une restitution audio équilibrée en multimédia comme en visioconférence.

Autonomie solide et accessoires optionnels

La tablette embarque une batterie de 10 100 mAh, annoncée pour jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale, avec une prise en charge de la charge rapide 40 W.

Elle supporte le Wi-Fi 6 via une conception à double antenne et propose des fonctions de collaboration multi-appareils. Côté accessoires, la MatePad 11.5 (2026) est compatible avec le Huawei M-Pencil de 3ᵉ génération ainsi qu’un Smart Keyboard, renforçant son positionnement productif.

Prix et disponibilité en Chine

Disponible en Island Blue, Deep Space Gray, Frost Silver et Feather Sand Purple, la Huawei MatePad 11.5 (2026) est proposée aux tarifs suivants :

Standard — 8 Go + 128 Go : 1 799 yuans (~ 220 €)

Soft Light — 8 Go + 128 Go : 2 099 yuans (~ 255 €)

Full Network – 8 Go + 256 Go : 2 799 yuans (~ 340 €)

Les précommandes sont déjà ouvertes via Huawei Mall, les grandes plateformes e-commerce et les boutiques physiques, avec un lancement commercial fixé au 25 décembre 2025.

Avec cette MatePad 11.5 (2026), Huawei affine sa stratégie sur le segment des tablettes éducatives et familiales. Sans chercher la surenchère de puissance, la marque mise sur le confort visuel, l’autonomie et l’intelligence logicielle — des critères clés pour séduire étudiants, parents et enseignants dans l’écosystème HarmonyOS.