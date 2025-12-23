Accueil » Samsung dévoile son programme pour le CES 2026 et précise sa vision de l’« IA du quotidien »

À l’approche du CES 2026, Samsung Electronics a officiellement levé le voile sur son agenda. Le groupe sud-coréen y tiendra une série de Tech Forums ainsi que son événement annuel emblématique, The First Look, avec une ambition clairement affichée : exposer sa vision d’un futur façonné par l’intelligence artificielle, sous le thème « Your Companion to AI Living ».

À travers ces rendez-vous, Samsung entend démontrer comment l’IA peut devenir un compagnon discret mais omniprésent, intégré de manière cohérente dans l’ensemble de son écosystème de produits et de services.

The First Look 2026 : le coup d’envoi avant l’ouverture officielle du salon

Le programme débutera avec The First Look 2026, prévu le 4 janvier à 19h (heure du Pacifique), soit le 5 janvier à 7h30 du matin, deux jours avant l’ouverture officielle du salon. L’événement se tiendra au Wynn Las Vegas et réunira plusieurs figures clés du groupe.

Parmi les intervenants annoncés figurent :

TM Roh, CEO et responsable de la division Device eXperience,

SW Yong, président de la branche Visual Display,

Cheolgi Kim, vice-président exécutif en charge des appareils électroménagers.

Ces dirigeants devraient présenter les grandes orientations stratégiques de Samsung en matière d’expérience utilisateur, d’écrans et d’électroménager intelligent, avec l’IA comme fil conducteur.

Un teaser vidéo déjà publié par Samsung met en scène des jeux de lumières et de lignes abstraites, formant progressivement des silhouettes d’innovations à venir — une métaphore visuelle de l’intégration transversale de l’IA dans l’ensemble de son catalogue.

Les Tech Forums : quatre tables rondes pour décrypter l’avenir de la technologie

Dans la continuité de The First Look, Samsung organisera quatre Tech Forums modérés les 5 et 6 janvier, également au Wynn Las Vegas. Ces panels réuniront cadres de Samsung, partenaires industriels, chercheurs et analystes, afin d’aborder les grands enjeux technologiques à venir.

1. Quand tout s’assemble : l’impact des écosystèmes ouverts en IA

5 janvier – 9h00

Intervenant principal : Yoonho Choi, division électroménager Samsung

Ce panel mettra en lumière l’importance des partenariats intersectoriels et des standards ouverts pour faire des maisons intelligentes une réalité réellement utile au quotidien.

2. Peut-on faire confiance à la technologie ? Sécurité et confidentialité à l’ère de l’IA

5 janvier – 14h00

Intervenant principal : Shin Baik, responsable du centre plateforme IA

Experts en cybersécurité et en intelligence artificielle débattront des mécanismes de confiance, de transparence et de protection des données, des enjeux centraux pour l’adoption massive de l’IA.

3. FAST Forward : la nouvelle vague du streaming redéfinit la télévision

5 janvier – 16h00

Intervenant principal : Salek Brodsky, vice-président exécutif Visual Display

Cette session explorera l’avenir du streaming, notamment les modèles FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), les formats hybrides et l’essor des chaînes portées par les créateurs.

4. Le facteur humain : concevoir une technologie désirable

6 janvier – 13h00

Intervenant principal : Mauro Porcini, Chief Design Officer

Les intervenants y défendront une approche du design centrée sur l’humain, dépassant la simple course aux spécifications pour intégrer émotions, nouveaux matériaux et intelligence artificielle.

Un espace d’exposition pour concrétiser la vision

En parallèle des discussions, Samsung ouvrira son Samsung Exhibition Zone du 5 au 7 janvier, toujours au Wynn Las Vegas. Cet espace permettra aux visiteurs de découvrir concrètement les dernières innovations du groupe, venant illustrer les concepts abordés lors des conférences.

Une IA pensée comme un compagnon, pas comme une contrainte

Avec ce programme dense, Samsung affirme une ambition claire pour 2026 : faire de l’intelligence artificielle une présence utile, fluide et rassurante dans la vie quotidienne. Loin d’une IA perçue comme complexe ou intrusive, le groupe mise sur une approche transversale, mêlant sécurité, design, services et écosystèmes ouverts.

Le CES 2026 servira ainsi de vitrine à cette stratégie, positionnant Samsung non seulement comme un fabricant de produits technologiques, mais comme un architecte de l’IA du quotidien.