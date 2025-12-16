Honor Magic 8 Pro : le prix européen fuite et confirme un positionnement à 1 299 € maximum

Honor s’apprête à étendre la disponibilité de sa série Magic 8 au-delà de ses premiers marchés internationaux. Après un lancement limité en Malaisie et dans la région du Golfe, l’Europe sera la prochaine étape, et une nouvelle fuite vient déjà lever le voile sur le positionnement tarifaire du Honor Magic 8 Pro sur le Vieux Continent.
Honor Magic 8 Pro : Un flagship au prix assumé
Selon le leaker RODENT950 sur X, le Honor Magic 8 Pro serait commercialisé en Europe entre 1 199 € et 1 299 €. La source ne précise pas si cet écart correspond à différentes configurations de stockage ou à des variations selon les pays.
Pour rappel, en Malaisie, le smartphone est proposé en deux versions :
- 12 Go de RAM/512 Go de stockage
- 16 Go de RAM/1 To de stockage
Si la fuite se confirme, Honor positionnerait donc son flagship au niveau des ultra-premium du marché, en concurrence directe avec les Galaxy S Ultra et iPhone Pro Max.
Une batterie massive pour la version internationale
La version globale du Magic 8 Pro se distingue légèrement du modèle chinois sur un point clé : la batterie.
- 7 100 mAh pour l’édition internationale
- 7 200 mAh pour la version chinoise
La charge rapide est également revue à la baisse hors de Chine, mais reste impressionnante :
- 100 W en filaire (contre 120 W en Chine)
- 80 W en sans-fil, identique sur les deux versions
En dehors de ces ajustements, les spécifications sont strictement identiques.
Écran ultra-lumineux et puissance Snapdragon de dernière génération
Le Honor Magic 8 Pro fonctionne sous MagicOS 10 basé sur Android 16 et embarque un écran LTPO OLED de 6,71 pouces avec une résolution 1,5K (1 256 × 2 808 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, une luminosité HDR annoncée jusqu’à 6 000 nits.
Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par un GPU Adreno 840, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.
Un arsenal photo taillé pour le très haut de gamme
Honor mise clairement sur la photographie pour différencier son flagship. Le Magic 8 Pro intègre :
- Un capteur principal de 200 mégapixels (1/1,4 ») avec zoom optique 3,7x et jusqu’à 100x numérique
- Un capteur de 50 mégapixels (1/1,3 ») avec stabilisation CIPA 5.5
- Un ultra grand-angle de 50 mégapixels
À l’avant, on trouve une caméra selfie de 50 mégapixels, accompagnée d’un capteur 3D de profondeur, renforçant la sécurité biométrique et les fonctions de reconnaissance faciale.
Robustesse et finitions premium
Le Honor Magic 8 Pro ne fait aucune concession sur la durabilité :
- Certifications IP68, IP69 et IP69K
- Capteur d’empreintes ultrasonique
- Large éventail de capteurs (gyroscope, infrarouge, boussole, luminosité, proximité, etc.)
Le smartphone affiche des dimensions de 161,15 × 75 × 8,32 mm pour un poids de 219 grammes, un gabarit cohérent avec sa batterie massive et ses ambitions premium.
Un pari ambitieux pour l’Europe
Avec un prix dépassant les 1 200 €, le Honor Magic 8 Pro assume pleinement son statut de flagship ultra-haut de gamme. Reste à voir si le marché européen, très disputé, sera prêt à suivre Honor à ce niveau de prix.
Une chose est sûre : sur le papier, le Magic 8 Pro coche absolument toutes les cases — puissance, autonomie, photo, écran et robustesse. Le succès dépendra désormais de la stratégie commerciale et du calendrier de lancement officiel.