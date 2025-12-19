Accueil » Xiaomi annonce 200 milliards de yuans d’investissements en R&D pour accélérer sur l’IA et les puces

Xiaomi change d’échelle. Lors de la Human Car Home Ecosystem Partner Conference 2025, organisée le 17 décembre, le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a officialisé une annonce majeure : le géant chinois prévoit d’investir 200 milliards de yuans (environ 28,4 milliards de dollars) en recherche et développement sur les cinq prochaines années.

Une décision stratégique qui marque clairement l’ambition de Xiaomi de s’imposer comme un acteur mondial incontournable dans les technologies « hardcore » — semi-conducteurs, intelligence artificielle, imagerie, énergie et écosystèmes connectés.

Xiaomi : Des investissements en forte hausse dès 2025

Pour l’année en cours, Xiaomi table sur un budget R&D compris entre 32 et 33 milliards de yuans (environ 4,5 à 4,7 milliards de dollars). Ce montant devrait encore progresser en 2026, pour atteindre environ 40 milliards de yuans (près de 5,7 milliards de dollars).

À titre de comparaison, Xiaomi avait investi 105 milliards de yuans sur la période 2021–2025. Autrement dit, les dépenses de R&D vont quasiment doubler sur le prochain cycle de cinq ans.

Cette accélération traduit une volonté claire : ne plus se contenter d’optimiser des technologies existantes, mais concevoir ses propres briques technologiques clés.

MiMo : l’IA maison au cœur de l’écosystème Xiaomi

Cette montée en puissance se concrétise déjà par des produits. Xiaomi a récemment dévoilé MiMo, son modèle de fondation en intelligence artificielle, entièrement développé en interne.

Contrairement aux modèles géants du marché, MiMo adopte une approche plus pragmatique avec une taille de paramètres plus compacte, une inférence efficace, et une optimisation pour des usages réels sur smartphones, objets connectés et véhicules.

L’objectif n’est pas de battre des records théoriques, mais de proposer une IA performante, rapide et économe, parfaitement intégrée à l’écosystème Human × Car × Home de Xiaomi.

Xring : Xiaomi persiste dans les puces maison

Autre pilier stratégique : les semi-conducteurs. Xiaomi a déjà investi plus de 13,5 milliards de yuans (environ 1,9 milliard de dollars) dans son projet de puces Xring. Le programme monte clairement en puissance avec plus de 2 500 ingénieurs dédiés, et ma préparation de la production de masse de la puce Xring O2.

En raison des restrictions technologiques américaines, Xiaomi restera toutefois sur une gravure en 3 nm, sans passage immédiat au 2 nm. Un compromis assumé, qui n’empêche pas l’entreprise de renforcer son autonomie et son contrôle sur la chaîne technologique.

Une force de frappe humaine en pleine expansion

Selon le dernier rapport financier trimestriel, Xiaomi compte désormais 24 871 employés en R&D, un chiffre record pour le groupe. Cette croissance des effectifs s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à rester compétitif dans des domaines clés :

l’imagerie mobile,

la recharge rapide,

l’intelligence artificielle embarquée,

les véhicules électriques,

et l’intégration fluide de l’écosystème smartphone — maison — voiture.

Une ambition claire : passer du « bon rapport qualité-prix » à l’innovation de fond

Historiquement perçu comme un champion du rapport qualité-prix, Xiaomi cherche désormais à changer de statut. En investissant massivement dans la R&D, le groupe affirme vouloir maîtriser ses technologies critiques plutôt que dépendre de solutions tierces.

Cette stratégie est risquée, coûteuse, mais potentiellement déterminante. Si Xiaomi parvient à transformer ces investissements en innovations différenciantes, la marque pourrait s’imposer durablement comme un acteur technologique de premier plan, bien au-delà du marché du smartphone.