OpenAI lance GPT Image 1.5 et transforme ChatGPT en studio de création visuelle

OpenAI accélère sur le terrain de la création visuelle. L’entreprise a annoncé le lancement de GPT Image 1.5, son nouveau modèle phare de génération d’images, accompagné d’une interface entièrement repensée dans ChatGPT.

Objectif : passer d’un outil ludique et expérimental à un véritable studio créatif, plus rapide, plus précis et pensé pour des usages concrets, notamment professionnels.

Le nouveau modèle est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs, y compris via l’API.

Un modèle plus rapide, plus précis, plus fidèle aux intentions

Selon OpenAI, GPT Image 1.5 est capable de générer des images jusqu’à quatre fois plus rapidement que les versions précédentes. Mais, le véritable progrès se situe ailleurs : dans la capacité du modèle à comprendre et respecter l’intention de l’utilisateur, en particulier lors de la modification d’images existantes.

Parmi les améliorations clés :

éditions photo plus ciblées et fiables,

essayages de vêtements et de coiffures plus crédibles,

filtres stylistiques et transformations conceptuelles,

meilleure conservation de l’essence visuelle de l’image d’origine.

Autrement dit, l’IA ne se contente plus de « refaire une image », elle apprend à travailler avec elle.

Une nouvelle interface dédiée aux images dans ChatGPT

OpenAI a également revu l’expérience utilisateur. ChatGPT intègre désormais un onglet Images dédié, accessible depuis la barre latérale. Celui-ci propose des filtres prédéfinis, des styles populaires, des idées et prompts tendance, des outils visuels permettant de tester des transformations sans forcément rédiger de longues instructions textuelles.

Pour Fidji Simo, CEO of Applications chez OpenAI, le constat est clair : « Créer et éditer des images est une tâche différente, qui mérite un espace pensé pour le visuel. ».

Cette évolution marque une rupture avec l’approche purement conversationnelle qui dominait jusque-là.

Des capacités d’édition enfin exploitables au quotidien

L’un des points faibles historiques des générateurs d’images par IA résidait dans leur manque de cohérence lors des retouches successives. GPT Image 1.5 s’attaque frontalement à ce problème.

Le modèle est désormais capable de :

ajouter ou supprimer des éléments précis,

fusionner ou transposer des objets,

conserver l’éclairage, la composition et l’apparence des personnes,

améliorer nettement le rendu du texte (lettres lisibles, petites tailles, densité élevée),

mieux gérer les visages dans les scènes de groupe.

OpenAI affirme que le modèle suit les instructions de manière plus fiable, réduisant les approximations et les « effets surprises » frustrants.

Une offensive clairement orientée vers les entreprises

Derrière ces améliorations techniques, la stratégie est limpide. OpenAI positionne GPT Image 1.5 comme un outil professionnel, adapté à la création de visuels produits, le prototypage design, le marketing, ou la communication visuelle.

Dans un contexte de pression accrue des investisseurs, l’entreprise cherche à transformer ChatGPT en une plateforme créative monétisable, capable de rivaliser avec des solutions de design traditionnelles.

Fidji Simo parle d’un passage « d’une génération d’images de nouveauté à une création visuelle pratique et à haute fidélité ».

Une concurrence de plus en plus agressive

Cette annonce intervient dans un contexte de forte intensification de la concurrence. Le récent succès viral de Google Nano Banana a marqué les esprits, tandis que d’autres acteurs avancent rapidement :

Qwen-Image d’Alibaba, capable de générer du texte lisible en chinois et en anglais,

Flux.2 de Black Forest Labs, modèle open source très performant,

Stable Diffusion, toujours très présent dans l’écosystème créatif.

La bataille ne se joue plus seulement sur la qualité brute des images, mais sur la fiabilité, la vitesse et l’intégration dans des flux de travail réels.

Vers un ChatGPT devenu studio créatif

Avec GPT Image 1.5, OpenAI ne cherche plus seulement à impressionner. L’entreprise veut installer ChatGPT comme un outil de production visuelle à part entière, capable de répondre aux besoins du quotidien comme à ceux des professionnels.

La promesse est ambitieuse : transformer l’IA générative en un partenaire créatif crédible, rapide et précis. Reste à voir si les utilisateurs — et surtout les entreprises — adopteront massivement cette nouvelle approche.