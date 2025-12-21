Accueil » Spotify teste les « Prompted Playlists » : enfin un vrai contrôle sur l’algorithme musical

Spotify teste les « Prompted Playlists » : enfin un vrai contrôle sur l’algorithme musical

Spotify teste les « Prompted Playlists » : enfin un vrai contrôle sur l’algorithme musical

Pendant des années, Spotify a demandé à ses utilisateurs de faire confiance à son algorithme. Découvrir de nouveaux titres via Découvertes de la semaine ou Radar des sorties relevait souvent du pari : parfois brillant, parfois complètement à côté de la plaque.

Avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Prompted Playlists, la plateforme change de philosophie : c’est désormais l’utilisateur qui dicte les règles.

Des playlists créées à partir de vos instructions

Actuellement en phase de test, Prompted Playlists permet aux abonnés de décrire précisément ce qu’ils veulent écouter, via une requête textuelle libre. Ambiance, genres, époques, énergie, émotions, contexte d’écoute… tout peut être précisé.

Spotify explique que la fonctionnalité exploite l’intégralité de l’historique d’écoute, depuis le premier jour d’utilisation du service. L’algorithme ne se contente donc plus de deviner : il combine vos instructions explicites à vos habitudes musicales réelles.

C’est une rupture nette avec les playlists automatiques traditionnelles, qui reposent principalement sur des corrélations statistiques entre utilisateurs.

Une évolution logique de l’IA musicale de Spotify

Les Prompted Playlists s’appuient sur la technologie déjà introduite avec les playlists IA, mais vont beaucoup plus loin. Elles acceptent des prompts plus longs et plus complexes, et surtout, elles sont itératives.

Si la première playlist ne vous convainc pas :

vous pouvez affiner votre demande,

ajuster le ton, le style ou l’énergie,

puis générer une nouvelle version.

À chaque itération, l’algorithme affine sa compréhension de vos goûts, rendant le processus plus collaboratif que purement automatique.

Plus de transparence sur les recommandations

Autre nouveauté notable : chaque playlist générée est accompagnée de descriptions détaillées. Spotify explique ainsi pourquoi certains morceaux ont été sélectionnés, offrant davantage de contexte sur les choix de l’algorithme.

Pour faciliter la prise en main, la plateforme proposera également des exemples de prompts, afin d’aider les utilisateurs à formuler des requêtes efficaces.

Cette approche vise à rendre la découverte musicale moins opaque, là où l’algorithme était jusqu’ici souvent perçu comme une boîte noire.

Disponibilité limitée… pour l’instant

Pour le moment, Prompted Playlists est en test bêta et réservé aux abonnés Spotify Premium, en Nouvelle-Zélande, et uniquement en anglais. Spotify précise que la fonctionnalité sera étendue à d’autres pays et langues avant un déploiement plus large, une fois la phase de test terminée.

Avec Prompted Playlists, Spotify semble reconnaître une réalité : les utilisateurs veulent participer activement à leur découverte musicale, plutôt que de la subir.

En donnant des instructions claires à l’algorithme, les playlists pourraient devenir moins aléatoires, plus cohérentes, et surtout plus fidèles à l’identité musicale de chacun. Si le test s’avère concluant, cette fonctionnalité pourrait redéfinir la manière dont les plateformes de streaming utilisent l’IA — non plus pour deviner nos goûts, mais pour les exécuter avec précision.