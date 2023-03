Samsung dépose une marque de fabrique pour les lunettes Galaxy Glasses et les wearables Galaxy Ring XR

On ne sait pas encore si les deux prochains wearables de Samsung sont connectés. Le Galaxy Ring est censé collecter des données de santé & les envoyer aux smartphones. Pour situer le contexte, les lunettes connectées Focals by North (maintenant Google) ont un anneau intelligent connecté avec des commandes discrètes.

Samsung a déposé une marque américaine pour « Galaxy Glasses » et « Galaxy Ring » — des lunettes connectées et des casques AR/VR, analogues aux Focals de North ou aux Ray-Ban Stories.

Le mois dernier, Samsung a annoncé un partenariat avec Qualcomm et Google pour construire du matériel de « réalité étendue ». Aujourd’hui, les nouvelles marques déposées aux États-Unis pour les casques AR/VR « Galaxy Glasses » et les bagues intelligentes « Galaxy Ring » montrent que Samsung se prépare à élargir son portefeuille de wearables.