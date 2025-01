Gemini sur Android Auto : L’IA de Google pourrait prendre le volant !

Google semble prêt à intégrer Gemini, son nouvel assistant alimenté par l’intelligence artificielle, dans la plateforme Android Auto. Selon un rapport d’Android Authority, le géant de la tech teste actuellement Gemini au sein de l’écosystème automobile, marquant une étape importante pour les assistants numériques embarqués.

Bien que Google n’ait pas encore officiellement confirmé l’intégration de Gemini à Android Auto, des indices ont été découverts dans l’APK de la version bêta 13.5 d’Android Auto. Android Authority a identifié du code lié à Gemini, ainsi qu’une interface utilisateur dédiée, activable manuellement.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, l’icône habituelle du microphone Google Assistant est remplacée par un symbole aux couleurs dégradées, correspondant à l’identité visuelle de Gemini. Un message s’affiche également en bas de l’écran : « Demandez à Gemini », indiquant une expérience utilisateur repensée.

Pour l’instant, Gemini ne répond pas encore aux commandes dans cette version bêta, mais ces éléments visuels suggèrent que le déploiement est en préparation.

Gemini, l’intégration dans tout l’écosystème Google

L’arrivée de Gemini sur Android Auto s’inscrit dans une stratégie plus large. Lors du CES 2025, Google a annoncé que Gemini ferait ses débuts sur Google TV, apportant des recommandations basées sur l’IA et une navigation simplifiée. Des fuites indiquent également que Wear OS, utilisé sur les montres connectées, pourrait bientôt intégrer Gemini, transformant ces appareils en assistants IA encore plus intelligents.

Google a déjà intégré Gemini à ses appareils Google Home, et l’assistant commence à jouer un rôle central dans l’écosystème Google.

Ce que Gemini pourrait apporter à Android Auto

L’intégration de Gemini à Android Auto pourrait considérablement améliorer l’expérience utilisateur en voiture, grâce à plusieurs fonctionnalités :

Conversations plus naturelles : Grâce à son traitement avancé du langage, Gemini pourrait comprendre des commandes complexes et maintenir des conversations multi-tours, réduisant la nécessité de reformuler des phrases rigides.

Aide personnalisée : Gemini pourrait apprendre vos habitudes, comme vos itinéraires préférés ou vos goûts musicaux, pour offrir des suggestions adaptées à vos besoins.

Intégration fluide dans l’écosystème : Avec Gemini sur les smartphones, téléviseurs et autres appareils, Android Auto pourrait devenir une extension harmonieuse de votre environnement numérique.

Une évolution de Google Assistant ?

Gemini n’est pas simplement une version rebrandée de Google Assistant. Il représente une évolution majeure, avec des capacités améliorées pour comprendre le contexte et fournir des interactions plus intuitives. Cela le positionne comme une étape au-delà des fonctionnalités actuelles de l’Assistant Google.

Bien que Gemini soit déjà visible dans la version bêta d’Android Auto, il n’est pas encore pleinement fonctionnel. Si l’on se base sur les calendriers habituels de Google, une sortie officielle pourrait intervenir d’ici mi-2025, potentiellement en même temps que son déploiement sur d’autres plateformes, comme Google TV.

La présence de Gemini dans Android Auto souligne l’engagement croissant de Google envers l’intelligence artificielle comme élément central de ses produits. Que ce soit dans votre voiture, à la maison ou en déplacement, Google vise à offrir une expérience plus intelligente et connectée.