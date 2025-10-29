Panne majeure chez Microsoft Azure : Microsoft 365, Xbox, Minecraft et d’autres services touchés

Mercredi après-midi, Microsoft Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft, subit une importante panne mondiale. Le problème a débuté vers 17 heures, heure de Paris, et la firme a confirmé l’incident sur sa page de statut officielle.
« Nous soupçonnons qu’un changement de configuration involontaire a déclenché ce problème », a indiqué Microsoft, sans préciser de délai de rétablissement.
De nombreux services affectés
Cette panne impacte plusieurs produits clés de l’écosystème Microsoft, dont :
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive)
- Xbox Live
- Minecraft
Mais également des sites tiers s’appuyant sur Azure, tels que Costco et Starbucks, devenus temporairement inaccessibles.
Un timing délicat pour Microsoft
L’incident survient à quelques heures seulement de la publication des résultats financiers trimestriels de l’entreprise. Il fait aussi écho à une panne similaire d’Amazon Web Services (AWS) la semaine dernière, qui avait paralysé de nombreux sites, banques et services publics.
Microsoft a assuré que ses équipes travaillent « activement » à la résolution du problème.
En attendant, les utilisateurs et entreprises dépendant d’Azure subissent des perturbations importantes dans leurs activités en ligne.