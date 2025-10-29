Panne majeure chez Microsoft Azure : Microsoft 365, Xbox, Minecraft et d’autres services touchés

Mercredi après-midi, Microsoft Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft, subit une importante panne mondiale. Le problème a débuté vers 17 heures, heure de Paris, et la firme a confirmé l’incident sur sa page de statut officielle.

« Nous soupçonnons qu’un changement de configuration involontaire a déclenché ce problème », a indiqué Microsoft, sans préciser de délai de rétablissement.

De nombreux services affectés

Cette panne impacte plusieurs produits clés de l’écosystème Microsoft, dont :

Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive)

Xbox Live

Minecraft

Mais également des sites tiers s’appuyant sur Azure, tels que Costco et Starbucks, devenus temporairement inaccessibles.

Un timing délicat pour Microsoft

L’incident survient à quelques heures seulement de la publication des résultats financiers trimestriels de l’entreprise. Il fait aussi écho à une panne similaire d’Amazon Web Services (AWS) la semaine dernière, qui avait paralysé de nombreux sites, banques et services publics.

Microsoft a assuré que ses équipes travaillent « activement » à la résolution du problème.

En attendant, les utilisateurs et entreprises dépendant d’Azure subissent des perturbations importantes dans leurs activités en ligne.