Anthropic nomme l’ex-CTO de Stripe : Le pari d’un vétéran pour renforcer l’infrastructure derrière Claude

L’une des startups d’IA les plus en vue derrière le modèle Claude, Anthropic, vient d’annoncer un changement stratégique à la tête de son pôle technique. Rahul Patil, ancien CTO de Stripe, a officiellement rejoint l’entreprise cette semaine en tant que chief technical officer (CTO).

Il succède à Sam McCandlish, cofondateur d’Anthropic, qui occupera désormais le rôle de chief architect, afin de se concentrer sur la recherche avancée et l’entraînement des grands modèles de langage.

Une réorganisation pour renforcer l’ingénierie d’Anthropic

Ce changement de gouvernance s’accompagne d’une réorganisation interne. Anthropic souhaite rapprocher ses équipes produit et ingénierie de celles en charge de l’infrastructure et de l’inférence.

En tant que CTO, Rahul Patil supervisera les domaines clés : compute, infrastructure, inférence et d’autres tâches d’ingénierie essentielles. De son côté, Sam McCandlish, en tant que chief architect, concentrera ses travaux sur le pré-entraînement et l’entraînement à grande échelle des modèles, prolongeant ainsi ses missions actuelles.

Tous deux rendront compte directement à Daniela Amodei, présidente et cofondatrice d’Anthropic.

Une bataille d’infrastructures avec OpenAI et Meta

Cette décision intervient dans un contexte de concurrence féroce sur l’infrastructure IA. Les géants Meta et OpenAI investissent massivement dans les capacités de calcul. Mark Zuckerberg a par exemple annoncé que Meta prévoyait de dépenser 600 milliards de dollars en infrastructures aux États-Unis d’ici 2028.

De son côté, OpenAI a également signé des contrats colossaux avec Oracle dans le cadre du projet Stargate, représentant des investissements comparables.

La stratégie d’Anthropic est plus discrète, mais la société doit composer avec une pression croissante pour optimiser la rapidité et la consommation énergétique de ses infrastructures, tout en soutenant la demande massive pour ses produits Claude.

Claude sous tension : limites imposées aux utilisateurs intensifs

La popularité de Claude a déjà mis à l’épreuve les ressources de l’entreprise. En juillet, Anthropic a instauré de nouvelles limites d’utilisation pour certains services, notamment Claude Code.

Les utilisateurs intensifs sont désormais limités à :

240 à 480 heures par semaine pour Claude Sonnet,

24 à 40 heures par semaine pour Claude Opus 4,

ces quotas variant selon la charge des serveurs.

Cette mesure illustre le défi auquel fait face Anthropic : maintenir un équilibre entre performance, stabilité et accessibilité.

Un vétéran de l’infrastructure aux commandes

Avec plus de 20 ans d’expérience en ingénierie, Rahul Patil arrive avec un solide bagage. Avant Anthropic, il a passé 5 ans chez Stripe, où il a contribué à la croissance de l’infrastructure de paiement mondiale. Il a également été vice-président senior du cloud infrastructure chez Oracle, et occupé des postes techniques chez Amazon et Microsoft.

Dans un communiqué, Daniela Amodei a salué son arrivée : « Rahul apporte une expérience éprouvée dans la construction et le déploiement d’infrastructures stables et fiables, exactement ce dont les entreprises ont besoin. Je suis convaincue que son expertise renforcera la position de Claude comme plateforme d’intelligence de référence pour les entreprises ».

De son côté, Patil a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre Anthropic à un moment aussi crucial pour l’IA. Je ne peux imaginer un travail plus important que celui-ci — c’est à la fois une responsabilité et une mission qui me tiennent à cœur ».

Un pari stratégique pour consolider Claude

Avec cette nomination, Anthropic montre clairement son ambition : se doter d’un leadership technique capable de rivaliser avec les géants du secteur, tout en consolidant sa réputation de champion de l’IA responsable.

L’arrivée de Rahul Patil pourrait marquer un tournant stratégique pour la société, qui cherche à renforcer l’infrastructure derrière Claude, son modèle star, et à s’imposer face à OpenAI et Meta dans la course mondiale à l’IA.