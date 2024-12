Microsoft 365 vs Office 2024 : Quel pack choisir ?

Microsoft 365 et Office 2024 offrent tous deux l’accès aux célèbres applications de Microsoft, mais présentent des différences cruciales. Office 2024, successeur d’Office 2021, est l’alternative d’achat unique de Microsoft à Microsoft 365.

Cet article compare les deux offres pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux.

Coût et modalités de paiement

Microsoft 365 : service par abonnement, facturé mensuellement ou annuellement.

Office 2024 : achat unique, sans frais supplémentaires par la suite.

Offres personnelles :

Microsoft 365 Personnel : 7 euros par mois ou 69 euros par an.

Office 2024 Famille : 149 euros en paiement unique.

Offres professionnelles :

Microsoft 365 Business: de 5,60 euros à 20,60 euros par utilisateur et par mois (facturation annuelle), selon l’édition.

Office Famille et Petite Entreprise 2024 : 299 euros en paiement unique.

Applications incluses

Offres personnelles :

Microsoft 365 Personnel : Word, Excel, PowerPoint, Defender, OneDrive, Outlook, Clipchamp, OneNote et Microsoft Editor.

Office Famille 2024 : Word, Excel, PowerPoint et OneNote (versions de bureau uniquement).

Offres professionnelles :

Microsoft 365 Business: varie selon l’édition (Basic, Standard ou Premium). Inclut Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange, Clipchamp, Loop, et des outils de sécurité et de gestion.

Office Famille et Petite Entreprise 2024 : Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook (versions de bureau uniquement).

Stockage cloud

Microsoft 365 : 1 To de stockage cloud avec l’offre Personnel, 1 To par employé avec les offres Business.

Office 2024 : aucun stockage cloud inclus.

Mises à jour et support

Microsoft 365 : mises à jour continues des applications et de sécurité.

Office 2024 : mises à jour de sécurité et corrections de bugs uniquement.

Utilisation sur plusieurs appareils

Microsoft 365 : accessible sur Windows, Mac, iOS et Android simultanément.

Office 2024 : installation sur un seul PC ou Mac.

Résumé

Caractéristique Microsoft 365 Office 2024 Paiement Abonnement mensuel ou annuel Achat unique Coût 7 euros/mois ou 69 euros/an (Personnel), 5,60 à 20,60 euros/utilisateur/mois (Business) 149 euros (Famille), 299 euros (Famille et Petite Entreprise) Applications Word, Excel, PowerPoint, etc. Word, Excel, PowerPoint, OneNote (+ Outlook pour l’offre Business) Stockage cloud 1 To Non inclus Mises à jour Continues Sécurité et corrections de bugs uniquement Utilisation Multi-appareils Un seul PC ou Mac

Office 2021 vs Office 2024

Office 2024 inclut la plupart des fonctionnalités introduites dans Microsoft 365 ces dernières années, notamment une interface modernisée et des améliorations pour Excel, Outlook, OneNote et Word. Si vous envisagez de passer d’Office 2021 à Office 2024, il est judicieux de considérer les avantages d’un abonnement Microsoft 365.

Le choix entre Microsoft 365 et Office 2024 dépend de vos besoins et de vos préférences. Microsoft 365 est idéal pour ceux qui privilégient la flexibilité d’un abonnement, l’accès multi-appareils et les fonctionnalités cloud. Office 2024 convient aux utilisateurs qui préfèrent un achat unique et n’ont besoin que des applications de bureau classiques.