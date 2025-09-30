Apple ne doit surtout pas copier ChatGPT — et Veritas le prouve

Apple prépare en secret une application de type ChatGPT baptisée Veritas, uniquement utilisée en interne pour tester la nouvelle génération de Siri. Une info qui aurait pu passer inaperçue… si elle ne révélait pas à quel point Apple est en retard dans la course à l’IA.

Et justement, c’est peut-être une bonne chose.

Veritas : une IA en test, pas pour le grand public

Veritas, c’est le nom de code d’une appli interne utilisée pour évaluer les futures capacités de Siri : conversations prolongées, actions dans les apps, recherche d’informations personnelles, etc. Elle combine des modèles maison (Foundation Models) et des outils tiers, probablement ceux d’OpenAI ou d’Anthropic.

Mais, Apple ne prévoit pas de la lancer au public. Et honnêtement, tant mieux.

Pourquoi une copie de ChatGPT serait une erreur stratégique ?

Lancer un simple chatbot façon ChatGPT serait la pire façon pour Apple d’entrer dans la guerre de l’IA :

ChatGPT est déjà en avance, sur tous les fronts.

Les utilisateurs sont émotionnellement attachés à lui, comme s’il s’agissait d’un “ami” numérique.

Même OpenAI peine à proposer de vraies révolutions depuis Pulse et la voix avancée.

Et surtout, les gens n’attendent pas un clone de chatbot de la part d’Apple.

Ce qu’on veut d’Apple, ce n’est pas un chatbot — c’est une vraie IA mobile

Aujourd’hui, ce que les utilisateurs attendent vraiment d’Apple Intelligence, c’est une version de Siri qui comprend enfin ce qu’on lui dit, une IA qui sait utiliser les apps natives, gérer les e-mails, les fichiers, les rappels, le calendrier… mieux que n’importe quelle app tierce, une interface intégrée, sans pop-up ni plugin tiers, et totalement privée, une capacité à synthétiser l’actu ou les infos locales, comme Perplexity le fait déjà très bien, et une IA qui connaît l’utilisateur, ses habitudes, son contexte — et qui ne nécessite pas de tout partager avec des serveurs distants.

Malgré son retard, Apple a des cartes maîtresses en main. En effet le géant à la pomme croquée se targue d’un écosystème fermé qu’elle contrôle totalement, des milliards de données déjà en local sur l’iPhone, des apps utilisées quotidiennement par des millions d’utilisateurs, et une image de marque premium, encore intacte dans le grand public.

Mais, l’entreprise n’a plus le droit à l’erreur. Un faux pas — comme le lancement d’un chatbot mal fichu ou peu utile — pourrait enterrer définitivement sa crédibilité en IA.

Veritas ne doit jamais sortir (et c’est tant mieux)

Veritas est un outil de test. Ce n’est pas une app qui doit affronter ChatGPT ou Gemini. Si Apple veut réussir dans l’IA, elle ne doit pas jouer le jeu des autres. Elle doit inventer ses propres règles. Il est temps pour Apple de transformer Siri en véritable assistant intelligent, capable d’agir dans l’écosystème iOS comme aucun autre assistant.

Pas besoin de coder. Pas besoin de discuter. Il faut agir intelligemment.

Apple joue gros, mais tout n’est pas perdu

Oui, Apple est en retard. Oui, la concurrence avance vite. Mais non, il n’est pas trop tard. La solution ne viendra pas d’un copié-collé de ChatGPT. Elle viendra d’une IA native, contextuelle, locale, utile, discrète, personnelle — et vraiment mobile-first. Si Apple réussit ça, elle peut encore dominer la prochaine décennie.

Mais si elle rate ce virage… alors oui, Apple pourrait vraiment être condamnée.