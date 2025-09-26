Batterie Magnétique Xiaomi : L’accessoire indispensable pour l’iPhone 17 et le Xiaomi 17

Lors de son discours annuel Lei Jun 2025, Xiaomi n’a pas seulement présenté ses nouveaux flagships Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Pro. La marque a aussi levé le voile sur un accessoire qui pourrait séduire autant les utilisateurs Android qu’Apple : le Jinshajiang Power Bank, une batterie externe magnétique de 5 000 mAh.

Jinshajiang Power Bank: Un design ultra-fin et léger

La Xiaomi Jinshajiang Power Bank ne mesure que 6 mm d’épaisseur et pèse 98 grammes. Il intègre une batterie à anode silicium-carbone enrichie de 16 % de silicium et renforcée par une feuille de graphite large, ce qui améliore considérablement la densité énergétique.

La capacité est de 4 900 mAh nominale (18,58 Wh) et de 5000 mAh typique (18,95 Wh). Malgré ce format compact, il offre une sortie USB-C capable de délivrer jusqu’à 22,5 W.

La Jinshajiang Power Bank propose la charge sans fil magnétique à une puissance allant jusqu’à 15 W, tandis que la connexion filaire via USB-C atteint 22,5 W. Il peut alimenter deux appareils en même temps, grâce à la combinaison du filaire et du sans fil, et continue de recharger vos smartphones même lorsqu’il est lui-même branché à une source d’alimentation.

Compatibilité iPhone et Xiaomi

Xiaomi a confirmé la compatibilité totale avec la nouvelle gamme iPhone 17 (iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air), ainsi qu’avec les générations précédentes remontant jusqu’à l’iPhone 14.

Du côté Android, la batterie externe est également optimisé pour les Xiaomi 17, Mix Flip 2, Mix Fold 4 et toute la série Xiaomi 15.

Le boîtier en aluminium arbore un logo semi-réfléchissant et des bords arrondis pour un meilleur confort de prise en main. La surface de charge est fabriquée en fibre de verre avec un revêtement excimer qui améliore la résistance à la chaleur et la durabilité. Dix couches de sécurité protègent vos appareils contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits ou encore la détection d’objets étrangers. Le produit est certifié CCC 2025 et respecte les normes internationales de sécurité, ce qui le rend autorisé pour le transport aérien.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Jinshajiang Power Bank (5000 mAh) est vendu en Chine au prix de 299 yuans, soit environ 40 euros. La marque n’a pas encore communiqué de date de sortie internationale, mais il devrait accompagner le lancement mondial de la série Xiaomi 17 attendu pour début 2026.