Accueil » Samsung s’allie à Galeon pour intégrer l’IA et la blockchain dans l’imagerie médicale

Samsung Electronics vient d’annoncer, le 23 septembre 2025, un partenariat stratégique avec Galeon, un protocole de science décentralisée (DeSci) spécialisé dans l’innovation en santé.

L’objectif ? Intégrer l’intelligence artificielle directement dans les échographes de Samsung, en s’appuyant sur les principes du Web3 pour sécuriser et partager les données médicales sensibles.

Un pont entre matériel médical et réseaux décentralisés

Au cœur de cette alliance, on retrouve le dossier médical électronique basé sur la blockchain de Galeon, déjà utilisé dans 18 hôpitaux en France. Ces établissements, qui gèrent plus de 5 millions de dossiers patients et appuient le travail de 10 000 professionnels de santé, alimenteront les algorithmes d’IA de Samsung via des données anonymisées.

Résultat : les hôpitaux conservent la maîtrise de leurs informations tout en participant à un pool collectif d’entraînement pour l’IA, rompant avec les silos de données traditionnels.

Les échographes Samsung, enrichis de capacités IA, seront capables de streamer les données en temps réel vers l’infrastructure décentralisée de Galeon pour affiner continuellement leurs performances.

Confidentialité et souveraineté des données

La force de Galeon réside dans son approche : grâce à la blockchain, les données sont anonymisées, tokenisées et conformes aux réglementations comme le RGPD. Cela répond à l’un des plus grands défis de l’IA médicale : le manque de données fiables et accessibles.

Ce modèle est perçu comme une démocratisation de la recherche médicale, proche d’initiatives similaires dans la longévité et la génétique.

Un impact mondial sur l’innovation en santé

Pour Samsung, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large : après ses investissements Web3 dès 2022 et l’acquisition de Xealth pour relier les données cliniques à ses Galaxy Watch, le groupe franchit une nouvelle étape en hybridant électronique grand public, santé et blockchain.

Les analystes estiment que ce modèle pourrait créer de nouvelles sources de revenus dans un secteur en pleine expansion : celui de la santé décentralisée.

Bien sûr, des défis demeurent : interopérabilité internationale, régulations complexes, scalabilité. Mais l’éthique open source du DeSci pourrait lever une partie de ces obstacles.

Vers une nouvelle ère de l’IA médicale

Les premiers pilotes entre Samsung et Galeon devraient rapidement donner le ton. En permettant un partage équitable et sécurisé des données médicales, cette initiative pourrait réduire les inégalités dans la recherche et accélérer le diagnostic.

Concrètement, cette alliance positionne Samsung comme pionnier d’un nouveau modèle de santé connectée, où l’IA apprend en continu des données réelles, tout en respectant la confidentialité des patients.

Pour les dirigeants du secteur et les stratèges tech, c’est un blueprint d’avenir : une médecine où sécurité, efficacité et collaboration priment dans un monde de plus en plus piloté par la donnée.