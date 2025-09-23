Accueil » Ayaneo Pocket Air Mini : la console rétro la plus abordable de la marque

Ayaneo, spécialiste des consoles portables haut de gamme, change de cap avec la Pocket Air Mini, un modèle Android pensé pour rendre le rétro-gaming plus accessible que jamais.

Lancée cette semaine et disponible en précommande dès 69,99 dollars, elle conserve une partie de l’ADN premium de la marque tout en visant un public beaucoup plus large.

Pocket Air Mini: Un format compact mais soigné

La Pocket Air Mini arbore un écran LCD de 4,2 pouces au format 4:3 avec une résolution de 1280×960 et une luminosité de 500 nits. Ayaneo a calibré les couleurs en usine pour une meilleure fidélité visuelle.

Sous le capot, la console embarque un processeur MediaTek Helio G90T (2 cœurs Cortex-A76 + 6 cœurs Cortex-A55) accompagné d’un GPU Mali-G76 MP4. Deux versions sont proposées :

2 Go de RAM + 32 Go de stockage,

3 Go de RAM + 64 Go de stockage, avec extension microSD.

Un système de refroidissement actif avec ventilateur permet de maintenir de bonnes performances même lors de longues sessions.

Autonomie et connectivité

La batterie de 4 500 mAh assure plusieurs heures de jeu et supporte la charge rapide 18 W. La connectique inclut un port USB-C, une prise jack 3,5 mm, le Wi-Fi bi-bande (5 GHz) et le Bluetooth 5.0 pour manettes et accessoires.

Ayaneo n’a pas sacrifié l’ergonomie :

joysticks et gâchettes à effet Hall,

touches ABXY en caoutchouc conducteur,

croix directionnelle,

moteurs de vibration avec support XInput,

touches RGB et bouton AYA pour les raccourcis système.

La Pocket Air Mini tourne sous Android 11 enrichi de la suite maison AYASpace et AYAHome pour gérer la bibliothèque de jeux, régler la ventilation, mapper les touches ou ajuster les performances.

Design et poids plume

Avec 269 g sur la balance et des dimensions de 165,9 x 82,5 x 18,7 mm (27,6 mm au niveau des poignées), elle reste compacte et facile à transporter. Trois coloris sont proposés : Retro White, Aurora Black et Retro Power.

Prix et disponibilité