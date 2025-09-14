Accueil » Huawei Cloud : +250 % de puissance de calcul pour l’IA en Chine

Huawei Cloud : +250 % de puissance de calcul pour l’IA en Chine

Huawei Cloud : +250 % de puissance de calcul pour l’IA en Chine

À l’occasion de l’Expo internationale du Big Data de Guiyang, le 28 août, Zhang Ping’an, PDG de Huawei Cloud, a annoncé une croissance fulgurante : la capacité de calcul de l’entreprise a bondi de 250 % en un an, et le nombre de clients utilisant son service Ascend AI Cloud est passé de 321 à 1 714.

Huawei Cloud : Des supernodes à l’échelle nationale

Huawei déploie ce qu’il appelle une « terre noire de puissance de calcul », avec des hubs à Gui’an, Ulanqab, Horqin et Wuhu. Le site de Gui’an est équipé du CloudMatrix 384, qui relie 384 processeurs Ascend NPU à 192 processeurs Kunpeng CPU pour atteindre 300 PFlops de performance. Résultat : il peut entraîner plus de 1 300 modèles d’IA de grande taille en simultané.

Au total, le réseau regroupe 432 supernodes, soit un cluster de 160 000 cartes AI opérationnel depuis plus de deux ans sans incident majeur.

Les hubs de Gui’an et d’Ulanqab alimentent déjà plus de 1 000 applications IA quotidiennes dans le secteur financier. Le site de Wuhu, inauguré en avril, vise quant à lui une clientèle internationale et s’inscrit dans l’initiative chinoise Est-Ouest Computing, destinée à rééquilibrer les ressources numériques sur le territoire.

Efficacité énergétique et intégration verticale

Huawei met en avant une approche qui combine matériel de data centers, réseaux optiques et gestion énergétique optimisée, pour maximiser à la fois l’efficacité et la densité de calcul.

Si AWS, Microsoft et Google dominent toujours le cloud mondial, Huawei montre qu’il consolide rapidement ses positions, en Chine d’abord, mais aussi sur la scène internationale grâce à ses nouvelles infrastructures. Cette montée en puissance pourrait faire de Huawei un acteur incontournable de l’IA industrielle et scientifique dans les prochaines années.