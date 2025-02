Snapchat : une IA surpuissante pour générer des images en 1 seconde !

Snapchat renforce son engagement dans l’intelligence artificielle en développant son propre modèle de génération d’images pour les appareils mobiles. Jusqu’à présent, l’entreprise s’appuyait sur des technologies tierces pour intégrer des fonctionnalités basées sur l’IA, mais elle vient d’annoncer un tournant avec la conception d’un modèle en interne.

Dans un court article de blog, Snap explique que ce nouveau modèle IA, conçu pour générer des images haute résolution en quelques secondes, s’inscrit dans sa stratégie d’investissement à long terme dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

D’après l’entreprise, ce modèle de génération d’images à partir de texte est à la fois compact et puissant. Il peut produire des images haute résolution en seulement 1,4 seconde sur un iPhone 16 Pro Max. De plus, il fonctionne entièrement en local sur l’appareil, ce qui réduit les coûts de calcul par rapport aux modèles IA plus imposants qui nécessitent des serveurs pour traiter les requêtes.

Snap met aussi en avant que son modèle utilise des représentations enrichies provenant de modèles de diffusion à grande échelle, permettant ainsi d’obtenir des résultats visuels impressionnants.

Ce modèle d’IA est encore en cours de développement et devrait être disponible dans les prochains mois. Il alimentera certaines fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle de Snapchat, notamment les Snaps générés par IA et les arrière-plans Bitmoji IA.

Le modèle d’IA de Snapchat bientôt disponible

L’intégration d’un modèle IA directement sur les appareils mobiles permettra à Snap d’offrir des outils rapides et performants à moindre coût. Cependant, si l’iPhone 16 Pro Max sert de référence, les performances varieront en fonction de la puissance de l’appareil utilisé. Sur un smartphone moins puissant, la génération d’une image pourrait prendre quelques secondes de plus.

Malgré cela, la rapidité du modèle reste un atout majeur. Reste à voir quelles autres fonctionnalités Snapchat intégrera grâce à cette IA dans les mois à venir.