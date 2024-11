Accueil » Quick Share de Google : Bientôt disponible sur iOS et macOS ?

Le partage de fichiers entre Android et les iPhone pourrait bientôt devenir plus facile. Google pourrait bientôt apporter son outil de partage de fichiers rapide, Quick Share, aux appareils iOS et macOS, selon une découverte récente de l’analyste technologique Mishaal Rahman.

Quick Share, actuellement disponible sur Android, Chromebook, et Windows, permet de partager facilement des fichiers entre appareils compatibles, mais l’absence de cette fonctionnalité sur les plateformes d’Apple a longtemps été un obstacle pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs écosystèmes.

Rahman a repéré une mention spécifique dans le code de Google, liée à la correction d’un bug affectant les noms de périphériques sur iOS et macOS. Bien que cette mention puisse paraître anodine, elle suggère que Google pourrait être en train de tester Quick Share pour les appareils Apple. Si Google réussit ce projet, les utilisateurs pourraient bénéficier d’un partage de fichiers simplifié entre Android et iOS, ce qui réduirait le besoin d’utiliser des solutions tierces, comme les services de stockage cloud.

Malgré l’intérêt potentiel de ce projet, Google devrait surmonter plusieurs défis pour intégrer Quick Share dans l’écosystème d’Apple. Les politiques de l’App Store et les exigences de confidentialité pourraient limiter les options de Google.

Deux choix s’offrent à eux : lancer une application autonome Quick Share pour iOS et macOS, ou intégrer la fonction dans une application existante comme Google Drive ou Chrome.

Un précédent : l’initiative de OnePlus

Curieusement, OnePlus a déjà tenté de combler ce fossé entre les plateformes en lançant une fonction de partage avec iPhone via OxygenOS 15, la dernière mise à jour logicielle pour ses appareils. Contrairement à Google, OnePlus a opté pour une application dédiée sur iOS, bien que certains utilisateurs aient critiqué le besoin d’installer une application supplémentaire. Cependant, pour ceux qui recherchent une solution rapide de partage de fichiers entre iPhone et Android, cela reste une option intéressante.

Si ce projet se concrétise, Google pourrait renforcer l’interopérabilité entre Android et iOS, offrant ainsi une meilleure expérience pour les utilisateurs multi-plateformes. Google est souvent plus enclin à ouvrir ses outils et à collaborer avec d’autres plateformes qu’Apple. S’il y a une entreprise capable de réduire la barrière entre ces deux écosystèmes, c’est bien Google.a