Huawei Pura 80 : la mise à jour HarmonyOS NEXT confirme enfin la puce Kirin 9020

Huawei vient de déployer une nouvelle mise à jour majeure pour sa gamme Pura 80 en Chine. Numérotée 5.1.0.217 SP2, cette mise à jour HarmonyOS NEXT pèse 1,52 Go et apporte diverses optimisations système ainsi que des améliorations pour les applications Calendrier et Mémo.

Mais ce n’est pas tout. Cette mise à jour marque un tournant discret mais significatif : Huawei confirme enfin officiellement la présence de son processeur Kirin 9020 pour sa série Pura 80, un détail qu’elle avait jusqu’ici évité de révéler depuis plusieurs années.

Kirin 9020 : un retour assumé de la puce maison

La section “À propos” du Huawei Pura 80 Pro+ affiche désormais clairement le processeur Kirin 9020. Cette puce, conçue en interne par Huawei, repose sur une architecture 1+3+4 :

1 cœur principal à 2,5 GHz

3 cœurs intermédiaires à 2,15 GHz

4 cœurs basse consommation à 1,6 GHz

Elle est accompagnée du GPU Maleoon 920, également développé par Huawei.

Pourquoi c’est important ?

Depuis les sanctions américaines, Huawei avait cessé de mentionner ses puces lors de ses lancements produits, alimentant les spéculations et les démontages pour identifier les composants internes. Cette transparence retrouvée autour du Kirin 9020 pourrait donc marquer le retour progressif de Huawei sur le devant de la scène des semi-conducteurs.

Que contient cette mise à jour HarmonyOS NEXT ?

Outre l’ajout de la mention du SoC, la mise à jour 5.1.0.217 SP2 apporte des optimisations générales du système, des améliorations de fluidité, des mises à jour des applications natives comme Calendrier et Mémo et une stabilité renforcée pour les performances en multitâche.

L’apparition officielle du Kirin 9020 sur l’interface utilisateur pourrait être le signe d’un nouveau chapitre pour Huawei, où l’entreprise assume à nouveau son rôle de fabricant de puces malgré les restrictions. Il ne serait pas surprenant que d’autres modèles Huawei reçoivent bientôt le même type de mise à jour, avec une transparence renforcée sur leur matériel interne.