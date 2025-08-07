Apple investit 100 milliards pour relocaliser sa production aux États-Unis

Apple vient de dévoiler un nouvel investissement massif de 100 milliards de dollars pour renforcer sa présence industrielle sur le sol américain. Cette initiative fait grimper à 600 milliards de dollars le total de ses investissements prévus aux États-Unis sur les quatre prochaines années.

Au cœur de cette stratégie ambitieuse : le lancement du programme AMP (American Manufacturing Program), qui vise à rapatrier la production de composants clés, renforcer les chaînes d’approvisionnement locales et stimuler la création d’emplois dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle ou encore les matériaux critiques.

AMP : un plan industriel centré sur la fabrication locale

Avec l’AMP, Apple officialise plusieurs partenariats industriels stratégiques à travers les États-Unis, mobilisant un vaste réseau de fournisseurs pour fabriquer des composants essentiels au sein même du pays.

Quelques exemples de partenaires clés :

Corning (Harrodsburg, Kentucky): Apple investit 2,5 milliards de dollars pour produire tout le verre des iPhone et Apple Watch aux États-Unis . Une nouvelle ligne de production — la plus grande au monde pour smartphones — sera inaugurée sur le site.

. Une nouvelle ligne de production — la plus grande au monde pour smartphones — sera inaugurée sur le site. Coherent (Sherman, Texas): Apple s’approvisionnera en lasers VCSEL (utilisés notamment pour Face ID) auprès de cette usine texane.

MP Materials (Fort Worth, TX & Mountain Pass, CA): Apple sécurise l’approvisionnement de magnétites de terres rares produites aux États-Unis, avec en plus la création d’une ligne de recyclage dédiée en Californie.

Objectif : une chaîne d’approvisionnement en silicium 100 % américaine

Apple entend produire plus de 19 milliards de puces électroniques aux États-Unis dès 2025, en collaborant avec des acteurs majeurs du secteur des semi-conducteurs.

Voici les étapes clés de cette ambition industrielle :

TSMC (Phoenix, Arizona) : Apple est le premier et plus gros client de la nouvelle usine de fabrication de puces de pointe.

GlobalWafers America (Sherman, Texas): fournit les wafers 300 mm issus de silicium américain à des clients comme TSMC ou Texas Instruments.

Applied Materials (Austin, Texas): va intensifier la fabrication d’équipements de production de semi-conducteurs.

Texas Instruments (Lehi, Utah & Sherman, Texas) : augmentation de la production de puces, avec des outils et matériaux entièrement produits aux États-Unis.

Samsung (Austin, Texas) : met en place de nouvelles technologies de gravure de puces, exclusivement destinées à la chaîne d’approvisionnement américaine.

GlobalFoundries (Malta, NY) : fabrique les puces de gestion de puissance et modules sans fil présents dans les appareils Apple.

Amkor (Arizona) : va ouvrir une usine de packaging et test de puces, en lien direct avec les usines TSMC voisines.

Broadcom et GlobalFoundries : fabrication de composants 5G dans des sites américains.

L’assemblage des serveurs Apple sera aussi relocalisé

Autre annonce majeure : Apple construira une usine de 23 000 m² à Houston (Texas) pour assembler ses serveurs dédiés à Apple Intelligence et au Private Cloud Compute.

Après une première unité test produite en juillet, la production de masse est attendue pour 2026. Cette relocalisation marque une rupture avec la production traditionnelle en Asie.

Formation, IA et cloud : des investissements complémentaires

Apple ne se limite pas aux usines : la firme veut aussi préparer la main-d’œuvre américaine aux technologies de demain.

Detroit (Michigan) : ouverture le 19 août de la première Apple Manufacturing Academy, dédiée à la formation des PME industrielles sur l’IA et l’automatisation.

Maiden (Caroline du Nord) : extension majeure du centre de données Apple, alimenté à 100 % par des énergies renouvelables. Il servira notamment les clients iCloud et Apple Music d’Amérique du Nord.

Autres extensions de data centers prévues en Iowa, Oregon et Nevada, pour soutenir la croissance d’Apple Intelligence.

Campus d’Austin : 20 000 emplois créés

Le deuxième campus Apple à Austin (Texas) va accueillir de nouveaux bâtiments pour accueillir les équipes R&D dédiées au hardware, au silicium et aux logiciels.

Objectif affiché : recruter plus de 20 000 collaborateurs aux États-Unis d’ici 2028, avec un accent fort sur les domaines de l’intelligence artificielle, du machine learning, de l’ingénierie silicium et du développement logiciel.

Corning, un pilier de la stratégie industrielle d’Apple

Outre la production de verre pour les appareils Apple, Corning fournit aussi du silicium à GlobalWafers America, assurant ainsi un maillon clé dans la chaîne de valeur des puces électroniques made in USA.

Pour rappel, le Ceramic Shield des iPhone, réputé pour sa résistance, a été co-développé avec Corning. Apple a déjà investi près de 500 millions de dollars dans les installations de Corning au Kentucky depuis 2017.

Apple relocalise à grande échelle pour préparer l’avenir

Avec l’American Manufacturing Program, Apple investit massivement pour rapatrier la production de composants critiques : puces, matériaux, verre, serveurs… Cette stratégie vise à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement, renforcer l’écosystème industriel américain, et accélérer l’innovation dans des secteurs stratégiques comme l’IA.

Ce pari industriel est également une réponse aux tensions géopolitiques et aux incertitudes liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Une chose est sûre : Apple veut reprendre le contrôle, au cœur même de son pays d’origine.