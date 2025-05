Honor MagicBook Pro 16 : Le rival ultime pour créateurs et gamers ?

Comme prévu, Honor a présenté un nouvel appareil ce mardi 30 avril. En effet, Honor vient d’enrichir son catalogue d’ordinateurs portables avec un modèle très prometteur : le MagicBook Pro 16 (2025). Avec deux modèles bien distincts — une version standard pour les professionnels et créateurs, et une édition Hunter dédiée aux gamers — la marque ambitionne clairement de rivaliser avec les références du marché dans les deux segments.

MagicBook Pro 16 : Un design haut de gamme, taillé pour la performance

Les deux modèles partagent une base commune : un châssis en métal ultra-fin de 17,9 mm pour un poids de 1,81 kg, un écran 16 pouces IPS en résolution 3072 × 1920 pixels, avec rafraîchissement 165 Hz, temps de réponse de 3 ms, et couverture complète du DCI-P3. La protection oculaire n’est pas oubliée, avec les certifications TÜV Rheinland et la technologie Oasis Eye Protection.

La finition est particulièrement soignée, avec un nouveau motif visuel baptisé « Meteor Arc », décliné en trois couleurs : Starry Grey, Midnight Black et Aurora Blue.

La version classique du MagicBook Pro 16 2025 cible les créateurs de contenu et les utilisateurs exigeants. Elle se décline autour des nouveaux processeurs Intel Core Ultra 5-225H et Ultra 9-285H, avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de SSD PCIe 4.0. Cette configuration puissante, silencieuse et bien refroidie conviendra parfaitement aux tâches de production graphique, au multitâche intensif ou à la bureautique avancée.

MagicBook Pro 16 2025 Hunter Edition: une machine gaming ambitieuse

La version Hunter se positionne comme le laptop gaming le plus silencieux jamais conçu par Honor, tout en proposant une puissance de feu impressionnante. C’est le premier ordinateur portable à intégrer la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, avec 8 Go de mémoire GDDR7 et DLSS 4.0.

En plus des CPU Core Ultra 5 ou 9, cette version embarque 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, mais se distingue surtout par son système de refroidissement Smart Silent Cooling 2.0, capable de maintenir 150W en mode Beast, avec un bruit de ventilateur limité à 35 dB en pleine charge et 17 dB au repos — du jamais vu dans cette catégorie.

Une mémoire ultra rapide et un refroidissement optimisé

Honor a précisé que le nouveau MagicBook Pro 16 utilisera une mémoire rapide à 8000 MT/s, un détail qui indique des performances en lecture/écriture bien supérieures à celles de nombreux autres ordinateurs portables de cette gamme.

La marque affirme également que le système de refroidissement maintiendra le portable silencieux même lors d’une utilisation intensive. Sur les précédents modèles, Honor avait déjà réussi à proposer des machines relativement discrètes en usage normal, même si le mode haute performance pouvait parfois se faire entendre.

Son, IA et expérience gaming

Les deux modèles profitent de la technologie Honor Spatial Audio 2.0, qui ajuste automatiquement les profils sonores selon le type de contenu (jeux, films, etc.).

L’édition Hunter va plus loin avec un assistant IA dédié aux jeux, capable d’optimiser les performances en temps réel, de supprimer les bruits de fond pendant les discussions vocales, et même de fournir une bibliothèque de stratégies en jeu. De quoi se rapprocher d’une expérience type console dans un format portable.

Date de lancement et attentes

Voici les tarifs annoncés pour la Chine :

MagicBook Pro 16 2025 (modèle standard)

Core Ultra 5–225 H + 24 Go RAM + 1 To SSD (Starry Grey): ¥6299 (~€870)

Core Ultra 5–225 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Starry Grey ou Midnight Black): ¥6499 (~€900)

Core Ultra 5–225 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Starry Grey ou Midnight Black): Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Starry Grey): ¥7999 (~€1110)

Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Starry Grey): Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Aurora Blue): ¥8299 (~€1150)

MagicBook Pro 16 2025 Hunter Edition (RTX 5070)

Core Ultra 5–225 H + 32 Go RAM + 1 To SSD: ¥11,499 (~€1590)

Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD: ¥11,999 (~€1660)

Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD: Core Ultra 9–285 H + 32 Go RAM + 1 To SSD (Aurora Blue): ¥12,299 (~€1700)

Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine. Aucune date n’a encore été annoncée pour une sortie internationale.

Avec cette nouvelle génération de MagicBook Pro 16, Honor s’attaque frontalement aux créateurs et gamers, deux segments exigeants et en pleine croissance. Entre design soigné, puissance brute, intelligence artificielle embarquée et silence de fonctionnement, la marque affiche de solides arguments pour se faire une place dans l’univers du PC portable premium.