Google Play Jeux sur PC : tous les jeux Android accessibles, nouvelles certifications et expansion

À l’approche de la Game Developers Conference (GDC) 2025, Google multiplie les annonces pour Google Play Jeux sur PC. Avec des milliers de jeux Android désormais disponibles par défaut sur PC, de nouvelles certifications de compatibilité, et une expansion vers plus de plateformes, Google renforce son écosystème gaming.

Tous les jeux Android désormais accessibles sur PC

Jusqu’à présent, les développeurs devaient manuellement inscrire leurs jeux pour qu’ils soient jouables sur Google Play Jeux sur PC. Dès maintenant, tous les jeux Android seront accessibles par défaut sur PC, sauf si un développeur choisit de se retirer du programme.

Pourquoi c’est important ?

Une explosion du catalogue : Google Play Jeux sur PC va voir son nombre de jeux multiplier immédiatement.

Moins de friction pour les développeurs : ils n’ont plus besoin d’optimiser ou de déclarer manuellement leurs jeux.

Un accès plus fluide pour les joueurs : l’offre de jeux sur PC s’aligne progressivement sur celle du mobile.

De nouveaux badges pour évaluer la compatibilité des jeux PC

Pour aider les joueurs à identifier la qualité d’un jeu sur PC, Google introduit un système de badges, similaire à celui utilisé par Steam Deck.

« Optimized » 🟢 → Expérience idéale sur PC, avec des performances et une jouabilité sans compromis.

« Playable » 🟡 → Jouable correctement sur PC, mais sans forcément atteindre une fluidité optimale.

« Untested » ⚫ → Aucun test réalisé sur PC, ces jeux ne s’affichent que via une recherche manuelle.

Ces distinctions permettront aux joueurs de choisir les jeux les plus adaptés à leur plateforme et à leur matériel.

Google élargit son écosystème gaming sur PC

Google continue d’élargir la portée de Google Play Jeux sur PC, avec plusieurs annonces stratégiques :

Support complet des PC AMD : Google ne proposait auparavant qu’une offre limitée sur les laptops et desktops AMD. Désormais, tous les jeux seront accessibles sur ces machines.

Intégration avec le menu Démarrer Windows : Les nouveaux PC compatibles proposeront un accès direct à Google Play Jeux via le menu Démarrer.

Support multi-compte et multi-instance : À partir de ce mois-ci, les joueurs pourront utiliser plusieurs comptes et lancer plusieurs instances de Google Play Jeux en même temps.

Google investit dans les jeux PC natifs

Outre le support des jeux Android, Google veut aussi booster les jeux PC natifs sur sa plateforme. Actuellement, plus de 50 jeux PC sont disponibles sur Google Play Jeux.

Ouverture à tous les développeurs : Dès fin 2025, tous les studios de jeux PC pourront publier leurs titres sur Google Play Jeux, facilitant ainsi l’accès aux joueurs PC.

Des partenariats avec les constructeurs PC : Google travaille avec les fabricants de PC pour préinstaller Play Jeux sur de nouvelles machines dès cette année.

Disponibilité générale en 2025

Après plusieurs années en phase bêta, Google confirme que Play Jeux sur PC passera en disponibilité générale cette année. Cela signifie que :

Plus de stabilité et d’optimisation pour les utilisateurs.

Un catalogue de jeux Android encore plus vaste sur PC.

De meilleures performances grâce aux outils développés pour les studios.

Avec ces annonces majeures, Google accélère l’unification du gaming entre mobile et PC. L’ajout automatique des jeux, la nouvelle certification de compatibilité, et l’ouverture aux jeux PC natifs sont autant d’éléments qui pourraient rendre Google Play Jeux plus attractif face à des plateformes comme Steam ou Epic Games Store.