Microsoft Teams : Fin des SMS sur Android

À partir d’avril 2025, Microsoft Teams ne prendra plus en charge l’envoi et la réception de SMS depuis les appareils Android, selon un article de support de Microsoft. Ce changement incite les utilisateurs à se tourner vers l’application Lien téléphonique pour la messagerie SMS.

Si vous tentez d’envoyer un SMS via Teams, une alerte vous informera de ce changement. La fonctionnalité SMS est l’une des moins connues de Teams, et vous ignoriez peut-être même son existence, mais Microsoft la supprimera bientôt. Pour l’instant, vous pouvez toujours consulter les SMS dans la section « Récent » et envoyer des messages, mais cette fonctionnalité sera bientôt supprimée. Actuellement, la fonction « Lier votre téléphone » vous permet de gérer vos SMS sans avoir à passer à une autre application, ce qui réduit le nombre d’étapes à effectuer.

Avec la fermeture prochaine de Skype, certains utilisateurs pourraient se tourner vers Teams comme alternative, ce qui signifie que Teams pourrait gagner en audience. Mais désormais, les nouveaux utilisateurs devront utiliser l’application Mobile connecté pour effectuer une action qu’ils pouvaient auparavant réaliser dans Teams. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur un PC Windows 11 et tout appareil Android avec la version 7.0 ou supérieure. Vous aurez également besoin de l’application Lien avec Windows, mais si votre appareil Android exécute la version 9.0 ou ultérieure, elle devrait être préinstallée.

Ce n’est pas si grave, car l’application Mobile connecté est utile. Vous pouvez consulter le niveau de batterie de votre téléphone, vos photos, et bien plus encore. Utiliser une autre application peut sembler peu pratique, mais passer à Lien téléphonique pourrait être bénéfique.