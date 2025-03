Accueil » Motorola Edge 60 : premières images officielles et design dévoilé !

Motorola prépare l’arrivée imminente de ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Edge 60 et Edge 60 Pro. Alors que leur lancement officiel est attendu dans les prochaines semaines, une fuite relayée par WinFuture nous permet de découvrir leurs designs sous tous les angles.

Les Motorola Edge 60 et Edge 60 Pro se démarquent immédiatement par leurs couleurs vives et leur design raffiné. Malgré l’utilisation probable d’un châssis en plastique, les deux modèles arborent une finition premium qui les différencie des autres smartphones de leur gamme de prix.

Motorola Edge 60 : disponible en bleu, rose et turquoise

Motorola Edge 60 Pro : proposé en bleu, vert et violet

Bien que les deux modèles se ressemblent beaucoup, le Edge 60 Pro dispose d’un écran plus incurvé et d’un bouton supplémentaire sur le côté gauche.

Motorola Edge 60 et Edge 60 Pro, une configuration photo améliorée avec capteur Sony Lytia 900

Les premières images confirment la présence d’un module triple caméra sur chaque modèle. Le capteur principal de 50 mégapixels utiliserait le Sony Lytia 900, une amélioration notable par rapport au Lytia 700C équipant les Edge 50 et Edge 50 Pro.

Différences entre les deux modèles

Motorola Edge 60 : Focale 12-24 mm

Motorola Edge 60 Pro : Focale 12-73 mm, offrant probablement un zoom optique 3x

Grâce à cette focale plus étendue, le Edge 60 Pro pourrait mieux gérer les portraits et la photographie à distance.

Prix et disponibilité : à quoi s’attendre ?

Si les informations concernant les prix et la disponibilité restent encore floues, on peut se baser sur le tarif des modèles précédents : Edge 50 lancé à 600 €, et le Edge 50 Pro lancé à 700 €.

Il est donc probable que la série Edge 60 suive une gamme de prix similaire.

Avec un design modernisé, des couleurs audacieuses et une amélioration du module photo, Motorola semble vouloir se démarquer sur le segment des smartphones premium abordables. Reste à voir si ces nouveaux modèles seront en mesure de rivaliser avec les Xiaomi, Samsung et OnePlus de la même gamme.