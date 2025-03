Gmail : Triez vos résultats de recherche par pertinence ou par date !

Imaginez ceci : votre compte Gmail, que vous avez créé il y a des années, déborde d’emails et vous devez absolument retrouver un message envoyé par un collègue il y a quelques mois, mais la fonction de recherche met trop de temps à afficher les résultats. Une nouvelle fonctionnalité pourrait bien être la solution.

Pour une entreprise experte en recherche, Google aurait pu faire mieux avec la fonction de recherche de Gmail. Actuellement, lorsqu’on tape un mot-clé dans la barre de recherche de l’application Gmail sur Android, les résultats affichent quelques suggestions principales, suivies du reste des résultats en ordre chronologique.

Google facilite désormais la recherche de messages dans l’application Gmail pour Android grâce à un nouveau filtre de tri des résultats. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de classer leurs résultats de recherche par « Plus récent » ou « Plus pertinent ». Jusqu’à présent, Gmail propose divers filtres de recherche, comme la présence de libellés, l’expéditeur, le destinataire et les pièces jointes.

Il y a quelques semaines, nous avions rapporté que Google travaillait sur un nouveau filtre de recherche pour la version Android de Gmail. Désormais, il semble que cette fonctionnalité soit disponible pour certains utilisateurs. Ce filtre apparaît juste sous la barre de recherche et, en le touchant, les utilisateurs peuvent choisir entre les deux options qui s’affichent en bas de l’écran, leur permettant de trier leurs résultats de recherche selon leur préférence.

Le filtre est simple à utiliser : il suffit de le toucher pour faire apparaître les options de tri, ce qui aide à organiser les résultats de recherche et à trouver plus facilement des messages spécifiques, soit en mettant en avant les plus récents, soit les plus pertinents.

Une fonctionnalité déjà déployée sur Gmail

Une autre nouveauté récemment repérée dans Gmail sur Android est un outil alimenté par l’IA, conçu pour aider les utilisateurs à améliorer leurs e-mails de 12 mots ou plus. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’a pas été déployée publiquement, et nous attendons de voir si Google décidera de la rendre disponible.

Avec ces ajouts, Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur de Gmail, en rendant la recherche plus efficace et en introduisant des outils basés sur l’IA pour faciliter la gestion des emails. Désormais, vous pourrez décider vous-même de l’ordre d’affichage des e-mails, améliorant ainsi votre expérience de recherche, surtout si votre boîte de réception contient de nombreux emails contenant le même mot-clé.