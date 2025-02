YouTube : le roi du podcast vidéo, avec plus d’un milliard de spectateurs !

Si vous êtes un grand consommateur de podcasts, vous n’êtes pas seul. YouTube a récemment annoncé que plus d’un milliard de spectateurs regardent du contenu de type podcast chaque mois sur sa plateforme.

Bien que la firme ne détaille pas précisément comment elle a calculé ce chiffre impressionnant, il est tout à fait plausible. YouTube est l’un des services les plus influents au monde, et sa définition du « podcast » est assez large.

Sur sa page dédiée, on trouve non seulement des podcasts traditionnels, où des personnes discutent devant un micro comme Conan O’Brien Needs A Friend, mais aussi des vidéos explicatives, des critiques, des extraits d’émissions télévisées et bien plus encore.

Peu importe la définition exacte, ce chiffre témoigne de la préférence massive du public pour YouTube en matière de consommation de podcasts, devant des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music.

Une des raisons principales de ce succès est l’accessibilité de YouTube. En 2024, la plateforme a révélé que plus de 400 millions d’heures de podcasts avaient été regardées chaque mois sur des téléviseurs.

YouTube, une nouvelle façon de consommer les podcasts

YouTube reste avant tout une plateforme vidéo, et cela a profondément changé la façon dont les podcasts sont produits et consommés. Contrairement aux podcasts audio traditionnels, écoutés en voiture ou en faisant du sport, de nombreux créateurs conçoivent aujourd’hui leurs podcasts pour être regardés autant qu’écoutés.

Cette tendance est renforcée par les restrictions de YouTube sur l’écoute en arrière-plan. Si vous souhaitez écouter une vidéo YouTube avec l’écran éteint, vous devez souscrire à YouTube Premium. En revanche, YouTube Music permet de lire la majorité des podcasts en mode audio uniquement et gratuitement.

YouTube n’est pas le seul acteur à comprendre l’importance de la vidéo dans le podcasting. Spotify, qui a misé des millions sur les podcasts ces dernières années, a également intégré la vidéo. En juillet 2024, la société a rapporté avoir plus de 250 000 podcasts vidéo disponibles et que 170 millions d’utilisateurs avaient déjà regardé un podcast vidéo. Cependant, sa stratégie évolue : Spotify investit toujours massivement dans les créateurs, mais il ne cherche plus forcément à les rendre exclusifs à sa plateforme.

Tim Katz, vice-président des partenariats de YouTube, a déclaré à Semafor que l’amélioration de la découverte des podcasts, la facilité de monétisation et la présence de personnalités publiques avaient largement contribué au succès de YouTube dans ce domaine. La plateforme souhaite maintenant inciter encore plus de créateurs vidéo à se lancer dans le podcasting.

Vers un avenir centré sur la vidéo ?

Personnellement, je privilégie un équilibre entre les podcasts vidéo et audio. Certains sont parfaits à regarder sur YouTube, notamment lorsqu’ils reposent sur des interactions visuelles ou des réactions, tandis que d’autres conviennent mieux à une écoute en fond sonore sur Spotify, notamment pendant le travail ou les tâches quotidiennes.

Peu importe votre manière de consommer les podcasts, une chose est sûre : YouTube est en train de dominer ce marché lucratif et redéfinit la manière dont nous interagissons avec le contenu audio et vidéo.