iPhone 17 Pro : Apple abandonne le titane pour l’aluminium, un choix écologique mais controversé ?

Selon des informations récentes, Apple pourrait modifier les matériaux utilisés pour ses prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, en remplaçant les cadres en titane par de l’aluminium. Autrement dit, cela signifie que les iPhone 17 Pro pourraient perdre en durabilité par rapport aux iPhone 16 Pro.

Cette décision serait motivée par des considérations environnementales, l’aluminium ayant une empreinte carbone inférieure à celle du titane. Apple vise la neutralité carbone pour tous ses produits et sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030, et cette initiative pourrait s’inscrire dans cette démarche.

L’iPhone 17 pourrait ainsi être le premier iPhone « carboneutre » d’Apple.

Parallèlement, il est rapporté que le modèle iPhone 17 Air pourrait conserver un cadre en titane. Cette approche différenciée soulève des questions, notamment parce que l’aluminium est plus léger que le titane, ce qui serait en adéquation avec le design fin et léger attendu pour l’iPhone 17 Air. Une explication possible est que ce modèle utiliserait un alliage combinant titane et aluminium, avec une proportion de titane inférieure à celle des modèles Pro précédents.

Il est important de noter que ces informations proviennent de sources non officielles et que les plans d’Apple pourraient évoluer avant le lancement officiel de la gamme iPhone 17, prévu en septembre 2025.

Si cette rumeur se confirme, les iPhone 17 Pro seraient moins résistants que leurs prédécesseurs, mais contribueraient à l’objectif de neutralité carbone d’Apple. Il faudra attendre la sortie officielle des iPhone 17 pour connaître les choix finaux d’Apple.