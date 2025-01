Accueil » iPhone 17 Pro : 48 mégapixels pour les selfies et un téléobjectif périscopique

L’iPhone 17 Pro se profile comme une évolution significative, intégrant des mises à jour notables sur le plan des caméras et du design. Selon les dernières rumeurs, Apple semble prêt à améliorer encore davantage son offre photographique, tout en introduisant des éléments de design innovants.

Les rumeurs récentes, confirmées par le célèbre Digital Chat Station, suggèrent plusieurs améliorations pour le système de caméra de l’iPhone 17 Pro :

Caméra téléobjectif : Le capteur téléobjectif actuel de 12 mégapixels serait remplacé par un capteur périscopique de 48 mégapixels , offrant un zoom optique de meilleure qualité et une polyvalence accrue pour les photographies à longue distance.

, offrant un zoom optique de meilleure qualité et une polyvalence accrue pour les photographies à longue distance. Caméra frontale : Le capteur selfie passerait également de 12 mégapixels à 48 mégapixels , avec des améliorations significatives pour les vidéos, probablement grâce à un nouvel objectif à six éléments (contre cinq éléments plastiques actuellement). Cela devrait améliorer la netteté et la qualité globale, notamment en faible luminosité.

, avec des améliorations significatives pour les vidéos, probablement grâce à un nouvel objectif à six éléments (contre cinq éléments plastiques actuellement). Cela devrait améliorer la netteté et la qualité globale, notamment en faible luminosité. Caméra principale : Bien que le capteur principal conserve la même taille que celui de l’iPhone 16 Pro, il pourrait utiliser des objectifs hybrides verre-plastique, améliorant les performances optiques, la qualité d’image et les capacités en basse lumière.

Apple poursuit ici l’intégration de sa technologie 1G3P (une lentille en verre et trois en plastique), introduite pour la première fois sur l’iPhone 15 Pro Max, et devrait étendre son usage pour d’autres objectifs. Ces lentilles hybrides permettront une meilleure fidélité des couleurs et une netteté accrue, rivalisant avec les meilleurs smartphones en matière de photographie.

iPhone 17 Pro, un design réinventé

Apple pourrait également donner un coup de jeune au design de sa série Pro. Les dernières fuites révèlent que l’iPhone 17 Pro pourrait adopter un bloc horizontal pour les caméras, similaire aux modèles Pixel de Google. Ce changement représenterait une rupture avec les modules carrés utilisés depuis plusieurs générations.

En plus du module caméra, d’autres changements notables incluent :

Matériaux premium : L’iPhone 17 Pro pourrait abandonner l’aluminium pour un cadre en titane, apportant robustesse et légèreté.

Dos Hybride : Un mélange innovant de verre et d’aluminium pourrait être utilisé pour le panneau arrière, combinant esthétique et durabilité.

Dynamic Island réduite: Apple envisagerait d’introduire un nouveau objectif metalens pour Face ID, ce qui réduirait la taille de la Dynamic Island et offrirait une façade légèrement révisée.

Un Modèle « Air » ou « Slim » pour remplacer le Plus

Comme le suggèrent d’autres rumeurs, Apple pourrait retirer l’édition Plus de sa gamme après seulement 2 ans d’existence. À sa place, un modèle plus fin, possiblement nommé iPhone 17 Air ou Slim, ferait son entrée. Inspiré par les designs épurés et légers, ce modèle viserait à concurrencer des appareils similaires, tels que le Galaxy S25 Slim de Samsung.

Avec ces changements, l’iPhone 17 Pro s’annonce comme un produit phare combinant esthétique raffinée et capacités photo améliorées. Bien que certaines fonctionnalités, comme la caméra principale, soient héritées de la série 16 Pro, les ajouts, tels que les objectifs hybrides, le module caméra horizontal, et les améliorations pour les selfies placent cet appareil comme une évolution cohérente dans l’écosystème d’Apple.

L’iPhone 17 Pro semble ainsi s’adresser à la fois aux amateurs de photographie et aux utilisateurs recherchant un design innovant et premium. Reste à voir si ces rumeurs se concrétiseront lors de l’annonce officielle d’Apple, attendue avec impatience.