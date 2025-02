Accueil » Android 16 Beta 2 : Photographie, vidéo et performances améliorées !

Android 16 Beta 2 : Photographie, vidéo et performances améliorées !

Google a déployé la seconde bêta d’Android 16, qui introduit des améliorations majeures pour la photographie et la performance générale.

Cette mise à jour nous donne une meilleure idée de la direction que prendra Android 16, dont la sortie est prévue au deuxième trimestre 2025. Avec cette version, deux autres bêtas publics sont attendues avant la sortie officielle.

Android 16 se concentre sur les utilisateurs avancés et les professionnels de l’image, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l’API Camera2 :

Hybrid Auto Exposure (HAE) : ce mode permet de gérer manuellement certains paramètres d’exposition tout en laissant l’algorithme d’auto-exposition prendre le relais sur les autres réglages.

Réglage précis de la température de couleur et de la teinte : indispensable pour les tournages professionnels, cette fonctionnalité assure une meilleure colorimétrie et un rendu plus fidèle.

Capture de photos en mouvement facilitée : Android 16 intègre de nouvelles actions Intent pour que les applications de caméra puissent capturer des photos animées plus simplement.

Améliorations UltraHDR : le format UltraHDR sera désormais compatible avec l’encodage HEIC, et de nouveaux paramètres basés sur la norme ISO 21496-1 sont intégrés pour un meilleur rendu dynamique.

Effets graphiques personnalisés avec AGSL : l’ajout de RuntimeColorFilter et RuntimeXfermode permet de créer des effets complexes, comme le sepia, la saturation des couleurs, ou le seuillage, à appliquer sur les appels de rendu graphique.

Android 16 pour les téléviseurs : un meilleur traitement des couleurs et du son

Un nouveau package MediaQuality fait son apparition, permettant aux applications de s’adapter dynamiquement aux capacités du téléviseur pour offrir une meilleure qualité d’image et de son :

Films en HDR : un profil colorimétrique plus précis sera appliqué pour préserver les détails dans les zones sombres, au lieu de simplement augmenter la luminosité.

Événements sportifs : la plage dynamique sera optimisée pour favoriser la luminosité en plein jour, afin d’assurer une bonne visibilité même dans des conditions lumineuses difficiles.

Jeux vidéo : la latence sera réduite et les taux de rafraîchissement seront optimisés, avec des réglages spéciaux pour un mode jeu amélioré.

Sécurité, confidentialité et gestion des tâches en arrière-plan

Android 16 poursuit l’amélioration de la protection des données et de la gestion des tâches de fond :

Permissions de capteurs corporels restructurées : elles passent sous android.permissions.health , offrant un meilleur contrôle des données de santé aux utilisateurs.

, offrant un meilleur contrôle des données de santé aux utilisateurs. Nouveaux motifs d’arrêt de tâche : un système de gestion amélioré des tâches en arrière-plan aide les développeurs à mieux structurer leurs applications.

Renforcement de la sécurité : comme à chaque version, de nouveaux protocoles de protection des données et des mises à jour de sécurité renforcée sont intégrés.

Android 16 s’annonce comme une mise à jour majeure

La bêta publique d’Android 16 est disponible dès maintenant pour les smartphones Google Pixel, à partir du Pixel 6, ainsi que pour la Pixel Tablet. Pour tester cette nouvelle version, vous devez vous inscrire au programme bêta sur votre appareil Android via cette page.

Prévu pour le deuxième trimestre 2025, Android 16 semble apporter bien plus qu’une simple mise à jour incrémentale. Avec des avancées pour la photo, la vidéo, le multimédia sur TV et la sécurité, il pourrait bien marquer un tournant dans l’expérience utilisateur, en particulier pour les créateurs de contenu et les amateurs de photographie.

Si vous êtes développeur, il est temps de tester votre application sur cette bêta pour s’assurer de sa compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités.