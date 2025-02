Moonbase : La station de charge futuriste qui alimente tous vos appareils !

Oublions les multiprises banales et encombrantes ! Genki, la marque d’accessoires gaming innovants, présente Moonbase, une station de charge GaN 240W au design futuriste inspirée des bases lunaires.

Moonbase combine performance et design élégant pour alimenter jusqu’à 7 appareils simultanément. Avec ses 4 ports USB-C et 3 prises AC, elle répond aux besoins des ordinateurs portables, tablettes, smartphones, consoles de jeu et plus encore.

Dotée d’un chargeur GaN USB-C 240W et de 3 prises AC, Moonbase assure une charge ultra-rapide pour tous vos appareils. Son design modulaire permet d’ajouter des accessoires, tels que les câbles Moonlink avec embouts phosphorescents et l’extension TurboCharger, transformant Moonbase en un hub ultra-puissant de 540W avec 10 ports.

Outre ses performances, Moonbase met l’accent sur la sécurité avec des protections avancées contre les surtensions, les surintensités et les variations de température.

Son design futuriste, inspiré des bases lunaires, apporte une touche moderne à tout espace de travail.

Moonbase, disponible en financement participatif

Moonbase est actuellement en phase finale de financement participatif sur IndieGoGo, où elle rencontre un franc succès. Ne manquez pas l’occasion de soutenir ce projet et de recevoir l’une des premières unités dès sa sortie plus tard cette année.

En résumé, Moonbase, c’est :