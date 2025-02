Galaxy S26 : Samsung vers des batteries de 7 000 mAh et une charge ultra-rapide ?

Les smartphones Samsung pourraient bientôt corriger leur plus grande faiblesse. Selon le quotidien sud-coréen FN News, Samsung envisage d’équiper ses prochains smartphones phares de la série Galaxy S26 de batteries en carbure de silicium de nouvelle génération.

Selon le rapport citant des sources de l’industrie, Samsung pourrait proposer une batterie d’une capacité de 6 000 à 7 000 mAh avec la prochaine série Galaxy S26. À titre de comparaison, l’offre haut de gamme actuelle de Samsung, le Galaxy S25 Ultra, est équipée d’une batterie de 5 000 mAh. La concurrence, quant à elle, propose déjà des batteries d’une capacité allant jusqu’à 7 000 mAh à près de la moitié du prix des produits phares de Samsung.

Le carbure de silicium : une technologie prometteuse

Le géant coréen de l’électronique souhaite tirer parti de la technologie des batteries en carbure de silicium, qui promet une densité énergétique plus élevée, permettant aux marques d’intégrer des batteries haute capacité dans des boîtiers plus petits.

Samsung s’inquiète toutefois de l’impact sur la longévité de la batterie. Pour résoudre ce problème, l’entreprise envisagerait d’expérimenter différents choix de matériaux et d’ajuster le pourcentage de concentration de silicium dans l’anode de la batterie afin d’obtenir une batterie plus dense et plus durable.

Un autre avantage des batteries en carbure de silicium est qu’elles n’entravent pas les chiffres de la vitesse de charge. Par exemple, des marques comme OnePlus et Honor ont déjà réussi à intégrer des batteries massives dans leurs derniers produits phares tout en offrant des vitesses de charge supérieures à 80 W en mode filaire.

Pour mettre cela en perspective, les téléphones de génération actuelle de Samsung ne vont que jusqu’à 45 W en mode filaire, et beaucoup plus lentement en mode sans fil. Le OnePlus 13, quant à lui, permet une charge sans fil de 50 W, tandis que les meilleurs smartphones de Samsung ne peuvent atteindre qu’un taux de charge maximal de 15 W.

Un changement de cap pour Samsung ?

Le dernier rapport en provenance du marché national de Samsung ne garantit pas que la série Galaxy S26 mettra enfin un terme à ce qui est sans doute le point faible des smartphones Samsung. Le changement pourrait prendre encore un an, voire deux.