WhatsApp : bientôt des stickers photo pour vos statuts, comme sur Instagram !

Jusqu’à présent, partager plusieurs photos sur un statut WhatsApp impliquait soit de poster plusieurs statuts individuels, soit de créer un collage externe avant de l’ajouter à votre statut. Mais cela pourrait bientôt changer avec l’introduction d’un nouveau sticker photo, une fonctionnalité analogue à celle déjà disponible sur Instagram.

D’après WABetaInfo, la version bêta 2.25.3.10 de WhatsApp sur Android introduit un nouveau sticker photo permettant d’ajouter une deuxième image par-dessus celle de votre statut actuel.

Comment ça fonctionne ?

Vous pourrez sélectionner une photo depuis votre galerie et l’ajouter comme un sticker sur votre statut. De plus, comme n’importe quel sticker, vous pourrez le déplacer, le redimensionner et l’incliner selon vos préférences. Il convient de noter qu’il sera même possible d’ajouter plusieurs photos en stickers sur un même statut.

Si cette nouveauté vous semble familière, c’est normal ! Instagram propose déjà cette option depuis un moment, et il semble que Meta l’ait simplement intégrée à WhatsApp. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des fonctionnalités d’Instagram sont adaptées sur WhatsApp :

Ajout de musique sur les statuts

Fonction « Ajout perso », permettant aux utilisateurs d’interagir avec des statuts tendances

Amélioration du partage entre plateformes, rendant plus facile la publication croisée entre Instagram et WhatsApp

Vers une meilleure expérience des Statuts WhatsApp ?

L’ajout de ce sticker photo semble être un pas vers une expérience de création de statuts plus avancée, comparable à celle d’Instagram. Cela pourrait également booster l’utilisation des statuts et inciter plus d’utilisateurs à les partager.

Actuellement, cette nouveauté n’est disponible qu’en version bêta et aucune date officielle de déploiement général n’a encore été annoncée.