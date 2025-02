Accueil » Huawei Cloud et Alibaba Cloud adoptent DeepSeek : la Chine muscle son jeu en IA !

Huawei Cloud a conclu un partenariat stratégique avec la startup AI SiliconFlow afin d’intégrer les modèles d’intelligence artificielle DeepSeek à sa plateforme Ascend Cloud. Ce partenariat vise à rendre l’IA plus abordable et accessible, tout en renforçant l’écosystème technologique chinois face aux restrictions américaines sur les semi-conducteurs.

Deux modèles principaux seront déployés sur Huawei Cloud :

DeepSeek V3 : un modèle linguistique performant.

DeepSeek R1 : un modèle avancé de raisonnement.

Grâce à cette collaboration, Huawei Cloud propose des tarifs attractifs pour ces modèles via SiliconFlow :

DeepSeek V3 :

1 yuan (0,13 dollar) par million de tokens en entrée

2 yuans (0,26 dollar) par million de tokens en sortie

DeepSeek R1 :

4 yuans (0,53 dollar) par million de tokens en entrée

16 yuans (2,13 dollars) par million de tokens en sortie

Ces prix compétitifs rendent l’IA plus accessible aux entreprises et développeurs souhaitant exploiter ces modèles à grande échelle.

Un enjeu d’indépendance technologique et de souveraineté IA

L’intégration de DeepSeek sur Huawei Cloud marque une avancée stratégique dans la quête de souveraineté technologique chinoise en matière d’intelligence artificielle.

Avec les restrictions imposées par les États-Unis sur les puces haut de gamme, la Chine accélère ses efforts pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères. En faisant fonctionner les modèles DeepSeek sur les processeurs Ascend de Huawei, le pays renforce son autonomie dans le domaine de l’IA.

DeepSeek a été initialement entraîné sur des GPU Nvidia H100, mais Huawei assure désormais l’inférence avec son propre Ascend 910C. Le futur Ascend 920C, en cours de développement, est annoncé comme un concurrent direct de la prochaine génération de puces Nvidia Blackwell B200.

Alibaba Cloud intègre également l’IA DeepSeek

Huawei n’est pas le seul acteur chinois à adopter DeepSeek. Alibaba Cloud a également annoncé l’intégration de ces modèles DeepSeek via sa PAI Model Gallery, qui permet aux entreprises de déployer de l’IA sans écrire une seule ligne de code.

Alibaba propose différentes versions du modèle DeepSeek R1, notamment une version allégée (distillée) pour une meilleure flexibilité selon les besoins des utilisateurs.

DeepSeek : une expansion rapide et une menace pour OpenAI ?

La montée en puissance de DeepSeek ne se limite pas à la Chine. Microsoft et Amazon ont déjà commencé à intégrer ces modèles sur leurs plateformes cloud, faisant de DeepSeek un concurrent de poids face à OpenAI et Meta.

Avec des coûts réduits et des performances en constante amélioration, DeepSeek s’impose comme un acteur majeur du marché de l’IA générative. Cette expansion rapide renforce la position de la Chine dans la course mondiale à l’intelligence artificielle et met la pression sur les entreprises occidentales.

L’avenir de l’IA sera-t-il dominé par des modèles chinois comme DeepSeek ? Seul le temps nous le dira, mais Huawei et Alibaba semblent bien décidés à accélérer la cadence.