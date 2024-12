GPT-5 en retard : OpenAI repousse son lancement !

Le très attendu modèle GPT-5 d’OpenAI, connu sous le nom de code « Orion », rencontre des retards importants en raison de défis complexes. Ces problèmes remettent en question la capacité d’OpenAI à maintenir son statut de leader dans le domaine de l’IA avancée.

Initialement prévu pour apporter des améliorations majeures en matière de raisonnement, de précision factuelle et de réduction des biais, GPT-5 est confronté à des obstacles qui pourraient repousser sa sortie à une date encore incertaine.

Un revers inattendu pour GPT-5

Ce retard a surpris de nombreux observateurs, surtout après le succès de GPT-4, lancé en mars 2023. Alors que GPT-5 reste en cours de développement, il devient évident que le processus d’entraînement est particulièrement ardu et coûteux. Selon des informations rapportées par The Wall Street Journal, OpenAI doit faire face à plusieurs défis, notamment la disponibilité des données de formation de haute qualité et les contraintes financières massives liées à son développement.

L’un des obstacles majeurs réside dans l’épuisement des ressources offertes par Internet en tant que source de données d’entraînement. Les chercheurs d’OpenAI ont constaté que le Web public ne fournit plus une diversité suffisante pour des progrès significatifs. Pour surmonter ce problème, l’entreprise a opté pour la création de données synthétiques.

Des experts, tels que des ingénieurs logiciels, des mathématiciens et des physiciens sont mobilisés pour produire du contenu original destiné à enrichir le modèle.

Cependant, même avec ces efforts, le processus d’entraînement reste extrêmement coûteux. Chaque session de formation nécessite environ 500 millions de dollars, un chiffre colossal qui met en lumière la difficulté de financer des projets aussi ambitieux. Malgré ces investissements, les résultats obtenus jusqu’à présent ne correspondent pas aux attentes. Bien que certaines avancées aient été réalisées, elles ne justifient pas encore les coûts astronomiques engagés.

Des implications plus larges pour l’industrie de l’IA

Les défis rencontrés par OpenAI reflètent les tendances globales de l’industrie de l’intelligence artificielle. Les entreprises cherchant à repousser les limites de l’innovation doivent faire face à des obstacles techniques, éthiques et financiers. Le retard de GPT-5 illustre la complexité de maintenir un équilibre entre ambition et faisabilité.

Des rapports antérieurs suggéraient que GPT-5 pourrait être lancé en décembre 2024, mais ces retards rendent cette échéance peu probable. La capacité d’OpenAI à relever ces défis déterminera non seulement le succès de GPT-5, mais aussi sa position dans un paysage technologique en constante évolution.

Un tournant pour OpenAI

Le développement de GPT-5 représente un tournant pour OpenAI et, plus largement, pour l’industrie de l’intelligence artificielle. Les obstacles actuels montrent que, même pour les leaders du secteur, l’innovation à ce niveau comporte des risques et des incertitudes considérables. Si OpenAI parvient à surmonter ces difficultés, cela pourrait ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires. À défaut, cela pourrait signaler une pause dans la course effrénée à l’amélioration des modèles d’IA.

L’avenir de GPT-5 est donc à surveiller de près, car il incarne les espoirs et les défis d’un domaine en pleine transformation.