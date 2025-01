Carl Pei : « 2025, l’année de la désillusion pour l’IA et les pliables ! »

Alors que 2025 commence tout juste, le monde de la tech s’agite autour des tendances qui pourraient marquer l’année. Si certains espèrent une adoption massive des smartphones pliables et une explosion des technologies alimentées par l’IA, Carl Pei, fondateur de la marque Nothing, adopte une vision beaucoup plus sceptique.

Dans une récente publication sur son compte X, Carl Pei a partagé ses 10 prédictions pour 2025, exprimant clairement que certaines innovations très médiatisées ne tiendront probablement pas leurs promesses.

La fatigue liée à l’IA : un désintérêt en vue

Carl Pei prédit que la fatigue des consommateurs envers l’IA sera un thème majeur en 2025. Avec l’IA intégrée à tout, des appareils photo aux assistants personnels, il estime que les utilisateurs se lasseront de son omniprésence dans les smartphones.

Bien que certains produits axés sur l’IA trouvent un écho dans des niches spécifiques, Carl Pei suggère qu’ils ne parviendront pas à s’imposer auprès du grand public. Cette prédiction s’aligne avec les critiques de certains experts, qui soulignent que des promesses excessives, suivies de déceptions, pourraient nuire à l’image de l’IA.

Les smartphones pliables : toujours un marché de niche

Malgré l’engouement pour des modèles comme le Galaxy Z Fold 6 de Samsung ou le OPPO Find N5, Carl Pei reste persuadé que 2025 ne sera pas l’année où les smartphones pliables s’imposeront auprès du grand public.

Ce n’est pas la première fois que Pei exprime des doutes sur ce format. Il estime que les prix élevés et les problèmes de durabilité constituent encore des freins majeurs à leur adoption massive. Bien que les pliables aient progressé en termes de design et de fonctionnalités, leur coût et leurs éventuelles limitations (batteries plus petites, charnières moins robustes) continuent de décourager de nombreux consommateurs.

Prédictions globales et économiques

Outre la tech, Pei s’est aussi intéressé à des tendances économiques et géopolitiques pour 2025. Voici quelques points marquants :

L’entrée des États-Unis dans un « âge d’or » : Un renouveau économique et culturel. Des défis pour le marché boursier indien : Des obstacles à court terme, mais des perspectives prometteuses à long terme. Le déclin de l’influence de l’Europe : Une perte continue de pertinence sur la scène mondiale. Apple reste un investissement fiable : Bien que solide, Apple pourrait connaître des turbulences, notamment si ses ambitions en matière d’IA ne répondent pas aux attentes.

Une vision réaliste des tendances tech

Le scepticisme de Carl Pei résonne avec certains débats en cours dans l’industrie. Beaucoup s’accordent à dire que les smartphones pliables ne deviendront grand public que si les prix chutent considérablement, tandis que d’autres soulignent que l’IA doit offrir des applications concrètes et fiables pour maintenir l’intérêt des consommateurs.

Êtes-vous d’accord avec les prédictions de Carl Pei ? Les pliables resteront-ils un produit de niche ? Sommes-nous à l’aube d’une lassitude vis-à-vis de l’IA ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !