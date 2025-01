Samsung : 4 nouveaux smartphones pliables en 2025, dont un triple pli !

Alors que certains fabricants de smartphones se retirent du marché des pliables, Samsung adopte une stratégie radicalement différente en doublant ses efforts dans ce secteur.

Malgré des ventes inférieures aux attentes, Samsung prévoit de lancer plusieurs nouveaux modèles de la gamme Galaxy Z, ainsi qu’un tout premier smartphone à triple pli, attendu plus tard cette année.

Quatre modèles Galaxy Z en préparation pour 2025

Selon la source Jukanlosreve, Samsung prépare quatre modèles dans sa gamme Galaxy Z pour cette année :

Les séries Z Flip et Z Fold, bien que novatrices, n’ont pas rencontré le succès escompté. Cela a conduit Samsung à ajuster ses objectifs de production en fonction de prévisions plus réalistes. Ces nouveaux modèles viseront donc des volumes de ventes encore plus modestes.

Le triple pli : une innovation très attendue, mais limitée en production

Le smartphone à triple pli de Samsung promet d’être un appareil spectaculaire, mais il sera produit en quantités très limitées : seulement 200 000 unités devraient être fabriquées. Cette approche pragmatique reflète les leçons tirées du lancement d’appareils haut de gamme coûteux, comme le Apple Vision Pro, qui s’est vendu à environ 400 000 unités malgré un prix de 3 999 euros.

Le Galaxy à triple pli pourrait dépasser les 2 000 dollars, ce qui en ferait un produit de niche. En termes de taille, les rumeurs suggèrent qu’il disposera d’un écran déployé de plus de 9,5 pouces, pliable en trois volets depuis les côtés. Ce design rappelle celui présenté par Samsung au CES, où un concept similaire avait été dévoilé.

Un marché polarisé pour les smartphones pliables

Les smartphones pliables continuent de diviser : certains utilisateurs ne jurent que par ces appareils innovants, tandis que d’autres restent rebutés par des aspects comme le pli visible sur l’écran. Samsung espère séduire les amateurs de grand écran avec ses modèles améliorés, mais le coût élevé et les contraintes de fabrication des pliables restent des défis importants.

Les rapports divergent quant à la date de lancement du Galaxy à triple pli. Initialement prévu pour 2026, de récentes informations suggèrent une sortie anticipée au troisième trimestre 2025. La production devrait débuter au deuxième trimestre, et une annonce officielle pourrait même avoir lieu lors de l’événement Galaxy Unpacked le 22 janvier.

Une stratégie audacieuse pour dominer le marché des pliables

Avec quatre modèles pliables, dont un triple pli, Samsung vise à consolider sa position de leader dans un segment encore en évolution. Malgré des ventes décevantes jusqu’à présent, l’innovation constante et la diversification de l’offre pourraient permettre à l’entreprise de maintenir son avance sur ses concurrents, notamment Huawei, dont le Mate XT reste un rival redoutable.

Le triple pli pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones. Mais avec une production limitée et un prix élevé, il sera intéressant de voir comment le marché réagira à cet appareil unique. Le début de la production approche, alors restez à l’écoute !