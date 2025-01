Accueil » Galaxy S25 : IA, caméra et fonctionnalités dévoilées dans les affiches promotionnelles !

À moins de deux jours du lancement officiel de la série Galaxy S25, le célèbre Evan Blass a partagé du matériel promotionnel détaillant les principales fonctionnalités et spécifications des nouveaux smartphones phares de Samsung.

Ces images mettent en avant des innovations comme Galaxy AI, des capacités photo avancées, et des outils pratiques comme Smart Switch et Samsung Wallet.

Galaxy AI : une intelligence artificielle au service des utilisateurs

Le marketing révèle que Galaxy AI, la suite d’outils d’intelligence artificielle de Samsung, sera disponible gratuitement jusqu’à fin 2025. Cependant, une connexion avec un compte Samsung est nécessaire.

Parmi les services alimentés par Galaxy AI, un briefing quotidien personnalisé est proposé :

Matin : météo, actualités sélectionnées et autres informations pertinentes.

Soir : mise à jour des actualités et ajustements en fonction des préférences.

Samsung décrit cette fonctionnalité comme suit : « Restez informé même en déplacement, grâce à un téléphone qui vous donne les informations dont vous avez besoin avant même que vous ne sachiez en avoir besoin ».

Vidéo nocturne avec suppression de bruit : Night Video avec Audio Eraser

Une autre innovation notable est la fonction Night Video avec Audio Eraser, conçue pour améliorer les vidéos en basse lumière. Ce mode utilise l’IA pour :

Réduire le bruit vidéo : éliminer les granulations visibles dans des conditions de faible luminosité.

Supprimer le bruit audio : éliminer les sons indésirables pour se concentrer sur les bruits naturels de la scène.

Appareil photo selfie et qualité d’image naturelle

Les caméras frontales des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont mises en avant pour leur capacité à capturer des selfies avec des tons de peau et des textures naturelles. Cette technologie s’adresse aux utilisateurs cherchant à obtenir des clichés authentiques et réalistes.

Spécifications clés de la série Galaxy S25

Voici un récapitulatif des caractéristiques principales révélées :

Galaxy S25 de 6,2 pouces avec capteur principal de 50 mégapixels, batterie de 4 000 mAh. Pas d’accessoire supplémentaire

Galaxy S25+ de 6,7 pouces, capteur principal de 50 mégapixels, batterie de 4 900 mAh. Pas d’accessoire

Galaxy S25 Ultra de 6,9 pouces, capteur principal de 200 mégapixels, batterie de 5 000 mAh. S Pen inclus

Autres fonctionnalités mises en avant

Samsung Smart Switch: permet de transférer facilement et en toute sécurité des photos, vidéos, applications, contacts et conversations vers un nouveau téléphone.

Samsung Digital Wallet : une solution numérique pour stocker des cartes bancaires, des clés de chambre d’hôtel, des cartes d’embarquement, et bien plus.

La série Galaxy S25 s’annonce prometteuse, combinant des fonctionnalités avancées comme Galaxy AI et des innovations dans les domaines de la photo et de la vidéo. Avec ses trois modèles (S25, S25+, et S25 Ultra), Samsung continue de viser différents segments d’utilisateurs, du grand public aux passionnés de technologie recherchant un smartphone ultra-performant.

Réponse finale lors de l’événement Unpacked à venir !