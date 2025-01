Accueil » Galaxy S25 : IA, design et performances au rendez-vous !

Alors que l’événement Galaxy Unpacked approche à grands pas, Samsung continue de faire parler de sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25. Une récente fuite du célèbre Evan Blass dévoile les images promotionnelles prévues pour l’événement, mettant en avant les trois modèles de la gamme : Galaxy S25, Galaxy S25+, et Galaxy S25 Ultra.

Ces visuels confirment certains éléments de design déjà évoqués, mais révèlent également des détails intéressants, notamment l’intégration de Galaxy AI comme argument clé.

Galaxy S25 Ultra : l’étoile de la série

Le Galaxy S25 Ultra, le modèle phare de Samsung pour 2025, bénéficie de son propre poster promotionnel. Ce n’est pas une surprise : ce modèle est conçu pour être l’ultime smartphone premium de la marque.

Parmi les détails les plus marquants, on note :

Bords légèrement arrondis : Contrairement aux trois dernières générations de modèles Ultra, qui arboraient des bords plus anguleux, le S25 Ultra opte pour une finition plus douce.

Nouvelle couleur bleue : Une des images fuitées montre le S25 Ultra dans un élégante teinte bleue , qui semble tirer vers le gris, apportant une touche de sobriété et de modernité.

Snapdragon 8 Elite : Comme les autres modèles de la gamme, le Ultra est équipé du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, promettant des performances exceptionnelles.

Galaxy AI : la réponse de Samsung à Apple

Samsung fait de l’intelligence artificielle le pilier central de sa stratégie pour la série Galaxy S25. Si Apple Intelligence introduite avec l’iPhone 16 a été critiquée pour son manque de maturité, Samsung promet de montrer au monde comment exploiter pleinement l’IA grâce à un Bixby repensé et boosté par un modèle LLM (Large Language Model).

Selon les fuites, cette nouvelle version de Bixby pourrait révolutionner l’utilisation des smartphones, offrant des fonctionnalités telles que :

Personnalisation avancée grâce à l’analyse des habitudes d’utilisation.

Automatisations intelligentes pour simplifier les tâches du quotidien.

Optimisations de la caméra et des photos via l’IA.

Conception et options de couleurs

Outre le Ultra, les modèles Galaxy S25 et S25+ arborent également des changements de design. Sur les images promotionnelles, on peut distinguer :

Le Galaxy S25 dans une teinte marine, révélée parmi une longue liste de couleurs récemment divulguées.

Une construction uniforme et minimaliste, fidèle au langage de design de Samsung.

Performances impressionnantes, mais peu d’améliorations côté caméra

Bien que les Galaxy S25 bénéficient de la puissante puce Snapdragon 8 Elite et de scores de performance impressionnants, les améliorations côté caméra et écran semblent limitées par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant , les attentes restent élevées pour la qualité globale des photos et vidéos, notamment avec l’intégration d’outils d’IA avancés.

Un regard vers le futur avec le Galaxy S25 Slim

Le Galaxy S25 Slim, qui devrait être lancé en mai, pourrait représenter une alternative intéressante pour ceux qui cherchent un design élégant et fin sans les arguments marketing massifs autour de l’IA. En attendant, la série Galaxy S25 reste l’un des lancements les plus attendus de 2025.

Avec des designs affinés, un processeur puissant et une promesse d’innovation en matière d’IA, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont toutes les cartes en main pour séduire en 2025. Cependant, ceux qui attendent des révolutions côté caméra ou écran pourraient être déçus. Pour les sceptiques de l’IA, il pourrait être sage d’attendre le Galaxy S25 Slim avant de prendre une décision d’achat. Quoi qu’il en soit, Samsung semble prêt à marquer une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones haut de gamme.