SmartThings : Samsung réinvente la maison connectée avec IA, santé et Matter 1.4 !

Samsung vient d’annoncer une mise à jour majeure de sa plateforme domotique SmartThings, apportant de nombreuses améliorations en matière d’automatisation, de connectivité et de bien-être.

Parmi les nouveautés les plus remarquables, on note l’intégration des données de sommeil via Samsung Health, l’expansion de la compatibilité avec la norme Matter 1.4, et de nouvelles fonctionnalités pour rendre la maison connectée encore plus intuitive.

SmartThings + Samsung Health : une maison au service de votre sommeil

L’une des nouveautés les plus prometteuses est la connexion entre SmartThings et Samsung Health. Les utilisateurs équipés d’un appareil Galaxy compatible (smartphone, Galaxy Watch 4 à 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Fit3 ou Galaxy Ring) pourront synchroniser leurs données de sommeil pour permettre à SmartThings d’optimiser automatiquement l’environnement de nuit.

Samsung Health (version 6.29 minimum) collecte des informations comme :

La température ambiante

Le taux d’humidité

Le niveau de CO₂

L’intensité lumineuse

Ces données sont ensuite utilisées pour générer un bilan de sommeil et proposer des ajustements : extinction automatique des lumières ou de la télévision lorsque l’utilisateur s’endort, ouverture des rideaux ou démarrage de la musique à l’heure du réveil, etc.

Attention : cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans tous les pays.

Routines plus puissantes, et personnalisables à l’année

Les routines SmartThings sont désormais plus flexibles : il est possible de planifier des actions récurrentes de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Par exemple, vous pouvez :

Automatiser l’éclairage pour un anniversaire chaque année

Lancer des scénarios spécifiques à une saison

Programmer l’activation d’un ventilateur chaque été

Autre ajout bienvenu : l’intégration de Samsung TV Plus dans les routines, pour les téléviseurs Samsung 2025. Vous pouvez désormais :

Allumer automatiquement les infos le matin

Lancer une chaîne favorite à une heure précise

Annonces vocales et communication simplifiée à la maison

Une nouvelle fonction de diffusion vocale permet d’envoyer des messages via l’application SmartThings vers n’importe quel haut-parleur connecté. Pratique pour appeler les enfants à dîner ou envoyer un rappel sans quitter la pièce. C’est une fonction type “interphone” ou talkie-walkie adaptée à la maison connectée.

Calm Onboarding élargi aux produits tiers

L’option Calm Onboarding, déjà disponible depuis fin 2023 pour les produits achetés sur la boutique officielle de Samsung, facilite désormais l’installation de produits domotiques de marques partenaires. À l’achat d’un appareil compatible, l’application SmartThings vous guide :

De la confirmation de commande

Au suivi de livraison

Jusqu’à l’installation pas-à-pas dans l’app

Disponible d’abord en Corée du Sud, cette fonctionnalité est destinée à s’étendre à d’autres marchés.

Compatibilité avec Matter 1.4 : plus d’appareils pris en charge

Samsung ajoute enfin la prise en charge de Matter 1.4, la dernière version du protocole standardisé pour la domotique. Cette version améliore la compatibilité avec de nouveaux appareils à haute efficacité énergétique comme : Chauffe-eaux, pompes à chaleur, panneaux solaires, batteries de stockage et commutateurs intelligents.

Elle complète les appareils déjà compatibles : thermostats, purificateurs d’air, climatiseurs, luminaires, serrures connectées, etc.

Avec cette mise à jour, Samsung fait de SmartThings l’un des écosystèmes domotiques les plus avancés et centrés sur l’utilisateur. En intégrant la santé, les habitudes médias et la gestion fine de la maison, Samsung entend bien garder son avance dans l’univers de la maison intelligente, tout en restant compatible avec l’écosystème Matter en pleine expansion.