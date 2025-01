Switch 2 : Premières images et date de sortie révélées au CES 2025 ?

La Nintendo Switch 2 fait de plus en plus parler d’elle, et le CES 2025 a peut-être offert notre premier aperçu réaliste de ce que pourrait être la prochaine console de Nintendo. La société spécialisée dans les accessoires, Genki, a dévoilé une maquette convaincante de la Switch 2, alimentant les spéculations sur son design et ses fonctionnalités.

Selon un rapport de Numerama, Genki a présenté un modèle de la Switch 2 sur le salon du CES. Bien que non officiel, ce modèle semble crédible et reprend les éléments majeurs des récents leaks. La console ressemble à une Switch plus grande, avec quelques différences notables, notamment :

Un mystérieux bouton sous le bouton Home , dont la fonction reste inconnue.

, dont la fonction reste inconnue. Des Joy-cons magnétiques, qui se détachent facilement grâce à un déclencheur situé à l’arrière. Une vidéo montre un utilisateur les retirer en douceur, confirmant cette rumeur.

Cette maquette, bien que fictive, s’aligne sur plusieurs détails déjà évoqués dans les fuites précédentes, notamment des photos floues issues de chaînes de production.

Une page dédiée sur le site de Genki

En parallèle, une page dédiée à la Switch 2 est apparue discrètement sur le site de Genki. Bien que modifiée depuis pour supprimer toute référence directe à Nintendo ou au nom « Switch 2 », elle montre des accessoires en action sur un appareil surnommé simplement « la prochaine console portable ».

Dans ces clips, on peut observer :

Les Joy-cons colorés avec des rails intérieurs assortis aux couleurs originales de la Switch.

Le dock arborant un logo Switch 2, une confirmation indirecte de l’identité de la console.

Les déclencheurs pour retirer les Joy-cons, qui semblent compatibles avec des capteurs optiques, similaires à ceux que l’on trouve dans les souris PC.

Une date de sortie avancée pour avril ?

Selon Genki, la console pourrait être lancée dès avril 2025. Bien que cette information reste non confirmée, elle alimente les attentes autour d’une éventuelle annonce officielle de Nintendo dans les prochains mois. Avec l’accélération des fuites et la multiplication des indices, une révélation semble de plus en plus probable.

Bien que tout cela paraisse plausible, il est important de rester prudent. Ce ne serait pas la première fois qu’une société d’accessoires exploite une fuite fictive pour attirer l’attention, notamment au CES. Cependant, plusieurs éléments donnent du poids à ces rumeurs notamment les joy-cons magnétiques et leurs capteurs optiques ont été mentionnés par plusieurs sources distinctes et que les vidéos et images présentées par Genki correspondent aux détails déjà divulgués par d’autres fuites.

Si les informations partagées par Genki et d’autres fuites se confirment, la Switch 2 pourrait marquer une évolution significative dans la stratégie de Nintendo. Des innovations comme les joy-cons magnétiques, les capteurs optiques et un éventuel redesign du dock soulignent l’ambition de la marque d’offrir une expérience de jeu renouvelée.

Avec un lancement supposé en avril 2025, l’attente d’une annonce officielle ne devrait plus être très longue. D’ici là, les joueurs devront patienter et espérer que les nombreux indices se traduisent par une console à la hauteur des attentes.