CES 2025 : Microsoft évoque l’avenir des consoles portables Xbox

Le CES 2025 bat son plein à Las Vegas, et Microsoft a profité de l’événement pour évoquer ses ambitions dans le domaine des consoles portables Xbox. Jason Ronald, vice-président de la Next Generation chez Microsoft, a pris la parole lors d’une table ronde intitulée « L’avenir des consoles portables », abordant la vision de l’entreprise pour ce marché en pleine croissance.

Cette discussion intervient quelques semaines après que Phil Spencer, PDG de Xbox, a déclaré dans une interview à Bloomberg que la console portable Xbox était encore « à des années de sa sortie ». Cependant, Jason Ronald a laissé entendre que Microsoft travaille activement sur des solutions innovantes pour intégrer le meilleur des mondes Xbox et Windows dans les appareils portables.

Ronald a expliqué que l’entreprise souhaite exploiter son expertise accumulée dans l’écosystème console pour offrir une expérience de jeu premium sur des dispositifs portables. « Je dirais que nous cherchons à réunir le meilleur de Xbox et de Windows, car nous avons passé 20 ans à construire un système d’exploitation de classe mondiale, mais il reste verrouillé sur la console », a-t-il déclaré.

L’OS Xbox : une extension de Windows

L’un des points clés de l’intervention de Ronald est que le système d’exploitation Xbox est déjà construit sur une base Windows. En tirant parti de cette architecture, Microsoft espère combiner les points forts de ses deux plateformes pour créer une interface adaptée au jeu portable, tout en garantissant une intégration fluide avec l’écosystème Xbox.

En 2022, un développeur interne de Microsoft avait créé un concept d’interface utilisateur pour un appareil portable Xbox dans le cadre d’un hackathon. Bien que ce projet n’ait jamais été destiné à la production, il témoigne d’un intérêt croissant de Microsoft pour ce secteur.

La concurrence dans le secteur des consoles portables

Microsoft n’est pas le seul acteur à explorer le potentiel des consoles portables. SteamOS, le système d’exploitation basé sur Linux développé par Valve pour le Steam Deck, domine actuellement ce marché. Contrairement à Windows 11, SteamOS est conçu spécifiquement pour les appareils portables, offrant une expérience utilisateur optimisée et simplifiée.

Cependant, Windows reste le système préféré de nombreux fabricants de consoles portables, même si ses limitations rendent son utilisation moins intuitive sur ces appareils. Des alternatives comme Bazzite, une version modifiée de Linux pour consoles portables, commencent à gagner en popularité, tandis que Valve continue d’améliorer et de déployer SteamOS sur d’autres appareils.

Lenovo et les nouveaux défis

Lors du CES 2025, Lenovo a annoncé une nouvelle génération de sa Legion Go, ainsi que deux alternatives plus abordables basées sur le nouveau processeur AMD Z2 Go. L’une de ces versions fonctionnera sous Windows, tandis que l’autre utilisera SteamOS, illustrant la diversité croissante des options logicielles dans cet espace.

Bien que Microsoft explore activement le potentiel des consoles portables, il n’a pas encore présenté de produit concret. Jason Ronald insiste sur la nécessité d’une approche réfléchie pour garantir une expérience haut de gamme, mais il est clair que l’entreprise se concentre pour l’instant sur l’optimisation de son système et la synergie entre Xbox et Windows.

Alors que les appareils portables connaissent une croissance rapide grâce à des acteurs comme Valve et Lenovo, Microsoft reste en phase d’exploration. L’entreprise semble vouloir prendre son temps pour offrir une expérience vraiment compétitive et bien intégrée à son écosystème existant.