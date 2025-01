iPhone SE 4 et iPad 11 : Lancement en janvier démenti par Mark Gurman

Le journaliste en chef de Bloomberg, Mark Gurman, a publié un tweet aujourd’hui qui éclaire sur le calendrier possible de lancement de l’iPhone SE 4. Selon Gurman, un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad sont actuellement « en développement sur la version iOS 18.3 ».

Cela signifie que ces appareils devraient être lancés avant l’arrivée de iOS 18.4, prévue d’ici avril. Cependant, Gurman précise que cela ne garantit pas que les deux produits seront lancés simultanément.

Une publication récente d’une source anonyme, considérée comme fiable par MacRumors, affirmait que iOS 18.3 et iPadOS 18.3 seraient lancés d’ici fin janvier, en se basant sur le calendrier des années précédentes (iOS 15.3, 16.3 et 17.3 ont tous été publiés fin janvier). Cette même source prédit que l’iPhone SE 4 et l’iPad 11 arriveraient ce mois-ci avec ces mises à jour.

Pourtant, Mark Gurman a qualifié cette rumeur de « complètement fausse », confirmant que le lancement des deux appareils n’est pas imminent.

L’iPhone SE 4 : une refonte complète

Si les rumeurs autour de l’iPhone SE 4 persistent, elles suggèrent des changements significatifs pour ce modèle. Selon les informations les plus récentes, l’iPhone SE 4 adopterait un design analogue à celui de l’iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces et une encoche. Ce serait la première fois qu’un modèle SE abandonnerait le bouton Home et le Touch ID au profit de Face ID.

Sous le capot, l’iPhone SE 4 serait équipé de 8 Go de RAM, du processeur A18 (le même que les iPhone 16 et 16 Plus) et du modem 5G conçu par Apple. Fabriqué par TSMC avec son nœud 3 nm de seconde génération, ce chipset promet une amélioration des performances et de l’efficacité énergétique.

L’appareil serait également équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels à l’arrière et d’une caméra FaceTime de 12 mégapixels à l’avant.

Un éventuel changement de nom

Une autre source a alimenté la spéculation en affirmant que Apple pourrait renommer l’iPhone SE 4 en iPhone 16E, une dénomination qui s’écarterait de la tradition « SE ». Majin Bu, connu pour ses prédictions mitigées, n’a pas fourni de preuves solides à l’appui de cette affirmation.

Le prix de l’iPhone SE 4 pourrait démarrer entre 500 et 550 dollars, en faisant une option abordable pour un iPhone moderne avec un design inspiré des modèles haut de gamme. Avec sa nouvelle puce, son écran OLED, et son modem 5G interne, l’appareil semble être une évolution majeure pour la gamme SE, positionnant ce modèle comme un choix très compétitif dans le segment des smartphones milieu de gamme.

Bien que la rumeur suggère un lancement proche, les propos de Mark Gurman refroidissent cette idée. Selon ses informations, l’iPhone SE 4 et l’iPad 11 arriveraient avant avril, mais certainement pas en janvier. En attendant, les spécifications avancées pour l’iPhone SE 4 indiquent un appareil qui pourrait redéfinir le standard des smartphones abordables d’Apple.