CES 2025 : Eureka J15 Max Ultra, l’aspirateur robot qui détecte les liquides !

Eureka continue de repousser les limites des aspirateurs robots avec le lancement du J15 Max Ultra, dévoilé au CES 2025. Ce modèle haut de gamme, vendu à 1 299 dollars, s’appuie sur des innovations majeures pour s’imposer comme une référence en matière de nettoyage intelligent.

En intégrant une détection avancée des liquides et des technologies de pointe, le J15 Max Ultra promet de transformer la manière dont nous pensons le nettoyage domestique automatisé.

Une solution aux liquides renversés : une avancée inédite

Alors que la plupart des aspirateurs robots se contentent de balayer ou de tacher davantage les liquides renversés, le J15 Max Ultra se démarque grâce à sa capacité à détecter et gérer efficacement les déversements de liquides, qu’ils soient clairs ou colorés. Cette innovation repose sur le système IntelliView AI 2.0, combinant une navigation LiDAR, une vision infrarouge et une caméra RGB pour analyser en détail les objets et surfaces à nettoyer.

Selon Yuan Ruan, responsable des relations publiques chez Midea Group (maison-mère d’Eureka), le J15 Max Ultra peut repérer les structures 3D et réagir en conséquence. En cas de déversement de liquide, il active d’abord ses tampons de nettoyage rotatifs tout en relevant automatiquement sa brosse principale pour éviter d’endommager ses composants internes.

Cela le rend particulièrement utile pour gérer les petits accidents causés par des animaux de compagnie en l’absence de leur propriétaire.

Des améliorations significatives par rapport au J15 Pro Ultra

Le J15 Max Ultra surpasse le J15 Pro Ultra, lancé à 1 099 euros, sur plusieurs fronts :

Puissance d’aspiration accrue : Avec 22 000 Pa, le Max Ultra surclasse les 16 500 Pa du modèle Pro Ultra, garantissant une efficacité supérieure.

Détection des liquides clairs : Contrairement au J15 Pro Ultra, limité aux liquides colorés, le Max Ultra peut gérer les liquides transparents ou blancs.

Batterie plus performante : Le J15 Max Ultra dispose d’une batterie de 6 400 mAh, contre 5 200 mAh pour son prédécesseur, augmentant son autonomie.

Capacité à franchir les seuils : Avec une hauteur maximale de 40 mm, il surpasse les 30 mm du modèle précédent.

Brosse latérale extensible DragonClaw : Cette nouvelle brosse atteint les coins difficiles tout en résistant aux enchevêtrements grâce à une conception optimisée.

Technologies avancées pour un nettoyage intelligent

Le J15 Max Ultra intègre également des technologies éprouvées des modèles précédents, enrichies de nouvelles fonctionnalités pour un nettoyage toujours plus efficace :

ScrubExtend et SweepExtend : Ces fonctions permettent aux tampons de nettoyage et à la brosse latérale d’atteindre les murs et les coins.

Station de base autonome : Elle assure la vidange automatique, le remplissage du réservoir d’eau, ainsi que le lavage et le séchage des tampons à l’eau chaude et à l’air.

FlexiRazor : Ce système de rasoirs internes élimine les cheveux emmêlés dans la brosse rotative.

Détection des sols : Grâce au levage automatique de la brosse et des tampons, le robot adapte son nettoyage en fonction du type de surface.

Un modèle plus abordable : le J15 Ultra

Pour ceux qui recherchent des performances avancées à un prix plus accessible, Eureka a également présenté le J15 Ultra, vendu à 799 dollars et disponible dès mars 2025. Bien qu’il ne détecte que les liquides colorés, ce modèle bénéficie d’une puissance d’aspiration portée à 19 000 Pa, surpassant le J15 Pro Ultra.

Le J15 Max Ultra sera disponible à partir de juin 2025 pour 1 299 dollars, tandis que le J15 Ultra sera proposé en mars à 799 dollars. Ces modèles représentent une avancée significative dans l’univers des aspirateurs robots, rendant le nettoyage domestique plus intelligent et efficace que jamais.