iPhone 17 Air : Ultra-fin et élégant, mais à quel prix ?

La gamme iPhone de 2025 s’annonce comme l’une des plus captivantes à ce jour, avec un accent particulier sur l’innovation et le design. Le modèle qui attire le plus l’attention est sans conteste l’iPhone 17 Air, un smartphone ultra-fin qui redéfinit les limites du design mobile.

Des rapports initiaux concernant le profil mince de l’iPhone 17 Air laissaient planer des doutes sur sa faisabilité, notamment en raison des contraintes liées à la batterie. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a récemment clarifié les choses : l’iPhone 17 Air sera bien 2 mm plus fin que l’iPhone 16 Pro, qui mesure actuellement 8,25 mm d’épaisseur. Avec une épaisseur estimée à 6,25 mm, l’iPhone 17 Air deviendra le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, détrônant l’iPhone 6 qui mesurait 6,9 mm.

Cette prouesse est rendue possible grâce au modem 5G personnalisé d’Apple, dont la conception compacte permet une intégration plus optimisée des composants internes. En réduisant la taille et en optimisant l’architecture interne, Apple a réussi à libérer de l’espace précieux pour d’autres éléments comme la batterie et le système de caméra.

L’iPhone 17 Air sera équipé d’un écran 6,6 pouces, un format idéal qui comble l’écart entre l’iPhone 17 Pro (6,3 pouces) et l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces). Voici ce que nous savons jusqu’à présent des spécifications attendues :

Écran : Technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale.

Caméra arrière : Un capteur principal de 48 mégapixels, prenant en charge la photographie computationnelle pour compenser l’absence d’un système multi-capteurs.

Caméra frontale : Résolution améliorée, passant de 12 mégapixels à 24 mégapixels, idéale pour les selfies de haute qualité et les appels vidéo.

Puissance : Puce A19, bien que non Pro, offrant des performances solides, et 8 Go de RAM pour une intégration fluide avec Apple Intelligence.

iPhone 17 Pro, un positionnement premium avec un prix éylevé

Malgré des spécifications qui ne rivalisent pas avec les modèles Pro, l’iPhone 17 Air sera vendu à un prix plus élevé que l’iPhone 16 Pro Max, principalement en raison de son design exceptionnel et de son caractère ultra-fin. Cette stratégie représente une nouvelle approche pour Apple, qui mise davantage sur l’esthétique que sur la performance brute pour ce modèle.

Alors qu’Apple mise sur la finesse avec l’iPhone 17 Air, Samsung s’apprête également à lancer un flagship ultra-mince. Le Galaxy 25 Slim, attendu après le lancement de la série Galaxy S25 en janvier 2025, est conçu avec un capteur principal de 200 /mégapixels (Isocell HP5) et deux capteurs de 50 mégapixels pour les prises ultra-larges et téléobjectifs 3,5x. Grâce à la nouvelle technologie ALoP de Samsung, l’appareil promet une conception plus fine et des performances optiques améliorées.

L’iPhone 17 Air représente une expérience audacieuse pour Apple, visant à séduire une clientèle prête à payer un premium pour un design révolutionnaire. Pendant ce temps, Samsung met également les bouchées doubles avec des innovations axées sur la photographie et la finesse. Alors que les deux géants se préparent à marquer l’année 2025, les consommateurs peuvent s’attendre à des choix fascinants dans le haut de gamme.