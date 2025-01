Accueil » CES 2025 : Samsung et Google révolutionnent l’audio 3D avec Eclipsa Audio !

CES 2025 : Samsung et Google révolutionnent l’audio 3D avec Eclipsa Audio !

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Google pour intégrer la technologie Eclipsa Audio dans sa gamme de téléviseurs et barres de son prévue pour 2025. Cette technologie audio avancée promet une expérience sonore en 3D révolutionnaire en offrant un contrôle accru sur le positionnement, l’intensité et les réflexions spatiales du son.

Qu’est-ce que l’Eclipsa Audio ?

Eclipsa Audio est une technologie audio de nouvelle génération qui crée une expérience sonore immersive en trois dimensions. Elle permet aux créateurs de contenu d’ajuster des éléments clés de l’audio, notamment le positionnement du son dans l’espace, l’intensité sonore pour un rendu plus réaliste et les réflexions spatiales, renforçant l’immersion.

Cette innovation est idéale pour améliorer l’expérience lors de la diffusion de films, de jeux ou de tout autre contenu nécessitant un son captivant.

Leader mondial sur le marché des téléviseurs de plus de 75 pouces, Samsung démocratise cette technologie en l’intégrant dans une vaste gamme de produits. Eclipsa Audio sera disponible sur les téléviseurs allant de la série Crystal UHD aux modèles haut de gamme, tels que les Neo QLED 8K.

Cette démarche vise à offrir une expérience sonore avancée à un large éventail de consommateurs.

Assurer des standards audio de haute qualité

Pour garantir une fidélité audio optimale, Samsung et Google collaborent avec la Telecommunications Technology Association (TTA) afin de développer un programme de certification dédié aux appareils équipés d’Eclipsa Audio. Cette initiative vise à s’assurer que chaque utilisateur bénéficie d’une qualité sonore premium, quel que soit le dispositif compatible.

À partir de 2025, YouTube permettra aux utilisateurs de télécharger des contenus intégrant des pistes audio compatibles avec Eclipsa Audio. Les spectateurs équipés de téléviseurs Samsung compatibles pourront profiter de cette technologie audio spatiale en visionnant des vidéos supportant cette innovation sur la plateforme.

Taeyong Son, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D de Samsung Electronics, a déclaré : « Nous sommes ravis de diriger l’industrie avec l’intégration d’Eclipsa Audio dans notre gamme TV et barres de son de 2025. Cette technologie révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives pour des expériences audio immersives et souligne notre engagement à façonner l’avenir du divertissement à domicile ».

Jim Bankoski, vice-président de l’ingénierie chez Google Chrome, a ajouté : « Nous pensons que l’Eclipsa Audio a le potentiel de transformer notre manière d’expérimenter le son. Nous sommes impatients de voir comment la communauté des créateurs utilisera cette technologie pour concevoir des expériences audio nouvelles et innovantes ».

Avec cette intégration, Samsung et Google positionnent leurs produits comme des références en matière de divertissement à domicile, combinant des innovations technologiques de pointe à une qualité audio exceptionnelle.