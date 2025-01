Accueil » CES 2025 : LG et Qualcomm dévoilent la plateforme xDC pour véhicules

LG Electronics a officiellement dévoilé aujourd’hui sa plateforme Cross Domain Controller (xDC), développée en partenariat avec Qualcomm Technologies.

Cette annonce précède le CES 2025, qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier. La plateforme xDC promet de révolutionner la gestion des systèmes de véhicules modernes grâce à une solution unifiée et centralisée.

La plateforme xDC repose sur le Snapdragon Ride Flex System-on-Chip (SoC) de Qualcomm Technologies, combinant les systèmes d’infodivertissement embarqué (IVI) et d’assistance avancée à la conduite (ADAS). Cette intégration vise à simplifier la gestion des systèmes, réduire les coûts et améliorer la performance des véhicules.

Le Snapdragon Ride Flex SoC est conçu pour intégrer des capacités de conduite automatisée et de vision par ordinateur. Sa conception multifonctionnelle prend en charge l’ADAS, la conduite autonome et les systèmes de cockpit numérique, garantissant une expérience de conduite fluide et efficace.

Caractéristiques clés et avantages de la plateforme xDC

La plateforme xDC traite simultanément les données des systèmes IVI et ADAS à l’aide d’un seul SoC, permettant une gestion simplifiée et des opérations plus fluides.

Grâce à la fonction « ADAS confidence view », les conducteurs reçoivent des alertes en temps réel via des graphiques 3D et 2D, notamment des avertissements de proximité de véhicule ou de franchissement de ligne.

Affichage d’informations personnalisables

L’écran principal du véhicule affiche des informations critiques, telles que des itinéraires alternatifs, des mises à jour en temps réel sur le trafic, et des promotions des magasins à proximité.

En consolidant plusieurs fonctions en un seul système, la plateforme réduit les composants matériels nécessaires tout en garantissant des performances élevées.

La plateforme xDC répond aux exigences rigoureuses de la norme Automotive Safety Integrity Level (ASIL)— D, garantissant une fiabilité optimale pour les fonctions critiques des véhicules.

Démonstration au CES 2025

LG et Qualcomm Technologies organiseront des démonstrations privées de la plateforme xDC lors du CES 2025. Ces présentations mettront en avant la capacité de la plateforme à gérer efficacement les fonctions complexes des véhicules, faisant d’elle une solution clé pour l’avenir des véhicules définis par logiciel.

En collaborant sur le développement des secteurs de l’infodivertissement embarqué et de l’ADAS, LG et Qualcomm Technologies visent à répondre aux besoins en constante évolution des constructeurs automobiles. Leur partenariat se concentre sur la création de solutions innovantes, performantes et compétitives pour transformer l’avenir de la mobilité.

Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle Solution Company, a déclaré : « La plateforme xDC, alimentée par le SoC avancé Snapdragon Ride Flex, offre aux constructeurs automobiles une solution polyvalente qui simplifie les systèmes complexes tout en améliorant l’expérience de conduite. Cette collaboration avec Qualcomm Technologies établit une nouvelle norme d’innovation dans l’industrie automobile, façonnant l’avenir de la mobilité ».

Avec cette avancée, LG et Qualcomm renforcent leur positionnement dans le secteur automobile, répondant aux défis techniques de l’industrie tout en posant les bases d’un avenir axé sur l’innovation et la connectivité.