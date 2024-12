Redmi Turbo 4 : Lancement le 2 janvier avec Dimensity 8400-Ultra !

Redmi a officiellement confirmé que le Redmi Turbo 4 sera lancé en Chine le 2 janvier 2025. Ce smartphone se distinguera en étant le premier au monde à intégrer le tout nouveau Dimensity 8400— Ultra, un chipset innovant et puissant. À l’approche de son lancement, la marque a dévoilé des détails sur son design et ses caractéristiques, suscitant déjà une grande attente.

Le Redmi Turbo 4 arbore un module caméra vertical comprenant un double capteur de 50 mégapixels, mis en valeur par des accents rouges distinctifs qui lui confèrent un look sportif et audacieux. La face arrière en verre mat givré est traversée par une ligne rouge qui court de haut en bas, créant un effet visuel saisissant et bicolore. Cette approche esthétique rappelle légèrement l’iPhone 16, tout en restant fidèle à l’identité propre à Redmi.

Bien que Redmi n’ait pas encore montré l’avant de l’appareil, les fuites suggèrent que le smartphone sera doté d’un écran plat moderne. Les détails du design révèlent également des éléments intéressants : sur la tranche supérieure se trouvent un haut-parleur, un microphone et un blaster infrarouge (IR), tandis que la tranche droite accueille les boutons de volume et d’alimentation.

Enfin, la partie inférieure intègre un emplacement pour carte SIM, un microphone, un port USB-C et un haut-parleur.

Redmi Turbo 4, des options de couleurs attractives

Le Redmi Turbo 4 sera disponible en trois élégants coloris : noir, blanc et bleu. Ces teintes sobres et modernes renforcent son allure haut de gamme. Si le Turbo 4 sera d’abord réservé au marché chinois, il pourrait être lancé à l’international sous la marque Poco, avec un éventuel rebranding en tant que Poco X7 Pro.

Le Redmi Turbo 4 promet une expérience immersive grâce à son écran AMOLED de 6,67 pouces. Cet écran offrira une résolution 1.5K, idéale pour des visuels détaillés, et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. À l’avant, on devrait retrouver une caméra frontale de 20 mégapixels, tandis que l’arrière embarquera un double système caméra composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Sous le capot, le Dimensity 8400— Ultra sera accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne, garantissant des performances exceptionnelles pour le multitâche et les applications exigeantes. La batterie impressionnante de 6 550 mAh offrira une autonomie prolongée, et elle sera compatible avec une charge rapide de 90W, permettant de recharger rapidement le téléphone. Le logiciel embarqué sera Android 15, enrichi par la surcouche personnalisée HyperOS 2.0 de Redmi.

Lancement et perspectives

Le lancement du Redmi Turbo 4 est prévu juste après le Nouvel An chinois, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible en Chine dès février 2025. Pour les marchés internationaux, il est attendu que ce modèle soit présenté sous un autre nom, notamment sous l’appellation Poco X7 Pro.

Avec son écran AMOLED immersif, sa grande autonomie, et ses performances optimales grâce au Dimensity 8400— Ultra, le Redmi Turbo 4 semble bien positionné pour séduire les utilisateurs en quête de puissance et de style. Reste à voir si ses fonctionnalités répondront pleinement aux attentes, mais tout indique qu’il pourrait devenir un sérieux concurrent dans la catégorie des smartphones haut de gamme abordables.