Alerte : Votre montre connectée contient des produits toxiques PFAS !

Une récente étude publiée dans le journal « Environmental Science & Technology Letters » révèle que de nombreux bracelets de montres connectées contiennent des niveaux élevés de PFAS, aussi appelés « produits chimiques éternels ».

Ces substances, largement utilisées dans des produits comme les ustensiles de cuisine et les vêtements pour leurs propriétés antiadhésives et résistantes à l’eau, ne se décomposent pas dans l’environnement.

Elles peuvent également s’accumuler dans notre organisme au fil du temps, entraînant de graves problèmes de santé, tels que le cancer, des troubles immunitaires, et des problèmes de développement chez les enfants.

Les fluoroélastomères : une source majeure de PFAS dans les bracelets

L’étude s’est concentrée sur les bracelets en fluoroélastomère, un matériau couramment utilisé pour sa durabilité et sa résistance à l’eau. Les chercheurs ont testé des bracelets de différentes marques et gammes de prix, découvrant des niveaux élevés de perfluorohexanoic acid (PFHxA), un type de PFAS.

Le problème est que le PFHxA peut être absorbé par la peau, et l’exposition est encore plus importante si vous transpirez en portant le bracelet, car la substance peut pénétrer dans vos pores.

Les marques concernées par l’étude

Les bracelets testés provenaient de plusieurs grandes marques, notamment :

Apple

Apple/Nike

CASETiFY

Fitbit

Google

KingofKings

Modal

Samsung

Tighesen

Vanjua

Les bracelets identifiés comme contenant du fluoroélastomère incluent :

Apple Sport Bands

Galaxy Watch Rugged Sport Bands

Galaxy Watch Sport T-Buckle Bands

Pixel Watch Active Bands

Cependant, certains modèles comme les Galaxy Watch Ultra Marine Bands, les Ultra Peakform Bands, et les Galaxy Watch7 Sport Bands sont fabriqués à partir de HNBR (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber), une alternative sans fluoroélastomères.

Les risques pour la santé associés aux PFAS

Les PFAS, surnommés « produits chimiques éternels », sont connus pour :

S’accumuler dans le corps humain avec une exposition prolongée.

Causer des cancers et des troubles hormonaux.

Perturber le système immunitaire.

Affecter le développement chez les enfants.

Le fait que ces substances se retrouvent dans des produits aussi courants que les bracelets de montres connectées est alarmant, car beaucoup d’utilisateurs ignorent les potentiels risques.

Comment se protéger ?

Les chercheurs recommandent de privilégier des bracelets fabriqués dans des matériaux alternatifs. Voici quelques conseils :

Évitez les bracelets en fluoroélastomère. Recherchez des termes comme « Viton » ou « FKM », souvent synonymes de fluoroélastomère, et optez pour d’autres matériaux. Privilégiez le silicone, le cuir ou le tissu, qui sont souvent sans PFAS. Vérifiez les spécifications des produits : De nombreuses marques listent les matériaux utilisés sur leurs sites Web ou dans les descriptions de produits.

Une question plus large : où se cachent les PFAS ?

Cette étude soulève également des questions sur d’autres produits de consommation courante contenant des PFAS. Des ustensiles de cuisine antiadhésifs aux emballages alimentaires, ces substances toxiques sont présentes dans de nombreux objets de notre quotidien.

Les résultats de cette étude mettent en lumière un problème préoccupant : l’exposition quotidienne aux PFAS via des accessoires aussi courants que les bracelets de montres connectées. Pour limiter les risques pour votre santé et celle de l’environnement, il est essentiel de privilégier des matériaux plus sûrs et de rester vigilant quant à la composition des produits que nous utilisons. En parallèle, les fabricants doivent prendre des mesures pour éliminer progressivement ces substances dangereuses et proposer des alternatives plus respectueuses.