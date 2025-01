Accueil » Galaxy S25 Ultra : Un écran encore plus résistant et lumineux !

Le Galaxy S25 Ultra, prévu pour début 2025, pourrait bien consolider la réputation de Samsung en matière d’écrans de smartphones. Déjà considéré comme l’un des meilleurs fabricants d’écrans au monde, Samsung semble prêt à surpasser le Galaxy S24 Ultra avec un affichage encore plus durable et performant.

Le Galaxy S25 Ultra conserverait la même taille d’écran que son prédécesseur, soit 6,8 pouces, et utiliserait à nouveau le matériau M13. Cependant, des améliorations notables sont attendues en termes de résistance et de réduction des reflets.

Le Galaxy S24 Ultra est doté du verre Corning Gorilla Armor de première génération, connu pour sa robustesse et sa résistance aux rayures et une réduction des reflets allant jusqu’à 75 %, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil.

Selon le célèbre Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra sera équipé de la seconde génération de Corning Gorilla Armor Glass, qui promet :

Une résilience accrue face aux chocs et aux rayures.

Des propriétés anti-reflets améliorées, offrant une expérience visuelle encore plus agréable dans des environnements très lumineux.

Cette mise à niveau serait exclusivement réservée au modèle Ultra.

Des préoccupations sur la durabilité de l’écran

Malgré les éloges sur l’écran du Galaxy S24 Ultra, certains utilisateurs ont signalé une usure prématurée de son revêtement après à peine un an d’utilisation. Samsung devra veiller à ce que ce problème ne se reproduise pas avec le Galaxy S25 Ultra, notamment avec la nouvelle génération de verre Gorilla Armor.

Outre l’écran, le Galaxy S25 Ultra devrait apporter d’autres améliorations :

Nouveaux coins arrondis pour un design plus ergonomique.

Bords fins et côtés plats, pour une esthétique moderne.

Une nouvelle caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Jusqu’à 16 Go de RAM pour une fluidité optimale.

Puissance assurée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, qui équipera toute la gamme Galaxy S25.

Un lancement prévu avec la nouvelle interface One UI 7, qui pourrait séduire les utilisateurs avec ses fonctionnalités repensées.

Date de sortie et disponibilité

La série Galaxy S25 sera annoncée le 22 janvier 2025 et devrait être mise en vente à partir du 4 février 2025. Samsung vise à offrir une expérience utilisateur haut de gamme, bien que les mises à niveau matérielles semblent modestes par rapport à la génération précédente.

Le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme une évolution mesurée, mais significative. Avec un écran encore plus performant et des améliorations matérielles ciblées, Samsung mise sur la qualité de fabrication et une expérience utilisateur optimisée pour rester en tête du marché des smartphones haut de gamme.

Si les améliorations de l’écran et les nouveautés de One UI 7 tiennent leurs promesses, le Galaxy S25 Ultra pourrait bien séduire les amateurs de technologie exigeants en 2025.