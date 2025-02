Microsoft Edge : Contrôlez la RAM et capturez l’écran avec les nouvelles fonctionnalités !

Microsoft continue d’améliorer son navigateur Edge en intégrant une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de limiter l’usage de la mémoire RAM. Désormais disponible dans la version stable, cette option, signalée par Windows Latest, permet de mieux gérer les ressources et d’éviter les ralentissements, notamment lors de sessions de jeu ou d’utilisation intensive du navigateur.

Un contrôle précis de la mémoire RAM dans Edge

Grâce à ce nouvel outil de gestion des ressources, les utilisateurs peuvent définir une limite de mémoire allouée à Edge via un curseur réglable. Il est possible de limiter l’usage à un minimum de 1 Go ou un maximum de 31 Go. Cette option peut être appliquée en permanence ou uniquement pendant les sessions de jeu, garantissant ainsi une meilleure répartition des ressources système.

Cependant, Microsoft met en garde contre un paramétrage trop restrictif. Fixer une limite trop basse, comme 1 Go de RAM, pourrait entraîner des problèmes de performance et de stabilité, notamment si plusieurs onglets sont ouverts simultanément. Il est donc conseillé de tester différents réglages pour trouver l’équilibre idéal selon son utilisation.

En comparaison, Google Chrome propose également des outils d’optimisation des performances, comme les alertes de performance et le mode Économiseur de mémoire. Toutefois, ces fonctionnalités ne permettent pas un contrôle aussi précis que celui offert par Microsoft avec cette nouvelle option.

Microsoft Edge introduit « Live Capture », une fonctionnalité innovante

En parallèle de cette gestion avancée de la RAM, Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée « Live Capture ». Ce nouvel outil permet aux utilisateurs de créer leur propre mode « Picture-in-Picture », en utilisant une capture d’écran interactive.

Bien que peu de détails aient été fournis sur son fonctionnement exact, cette nouveauté pourrait attirer de nouveaux utilisateurs vers Edge en offrant une manière plus intuitive de gérer et d’interagir avec les contenus affichés dans le navigateur.

Avec ces améliorations, Microsoft Edge cherche à se différencier de Chrome, en misant sur des outils plus flexibles et personnalisables pour les utilisateurs. Le contrôle avancé de la mémoire RAM et la nouvelle option Live Capture pourraient séduire ceux qui recherchent un navigateur plus performant et optimisé pour le multitâche.

Reste à voir si ces fonctionnalités seront suffisantes pour convaincre les utilisateurs de Chrome de faire le switch vers Edge. Microsoft semble en tout cas déterminée à renforcer son positionnement face à la concurrence, en apportant des innovations qui répondent aux besoins des utilisateurs modernes.